Slovenija in Italija po dveh nizih izenačeni

Tekma se je začela z italijanskim asom, nadaljevanje prvega niza pa je bilo izjemno izenačeno. Italijani so nekajkrat uspeli povesti za dve točki, Slovenci pa so zaostanek vsakič hitro izničili. Enakovreden dvoboj smo spremljali vse do izida 17:17, na račun uspešnih blokov pa so sledile štiri zaporedne točke aktualnih svetovnih prvakov, za katere je odlično serviral kapetan Simone Giannelli. Slovenci so se nato približali na točko razlike, Italijani pa so uvodni niz dobili s 25:22.

Slovenci so nadaljevali pogumno in bili v drugem nizu moštvo, ki si je prvo priigralo tri točke prednosti (11:8). Varovanci Fabia Solija so še naprej narekovali tempo igre in povedli s 14:9, šest točk prednosti je Slovencem po odlični akciji z zabijanjem priigral Jan Kozamernik (18:12), Žiga Štern pa je z odličnim blokom poskrbel za prednost sedmih točk. Italijani so se nato prebudili in odgovorili s štirimi zaporednimi točkami, kar pa ni zmedlo odličnih Slovencev, ki so po sijajnem diagonalnem udarcu Roka Možiča drugi niz dobili s 25:22.