Poljaki malce obrnili ploščo pred polfinalom: Slovenci so bili doslej boljši od nas

"Zelo sem zadovoljen s tem, kar moji igralci kažejo na igrišču. Premagali smo vse tekmece, impresioniran sem nad fanti, odlični so. Po zmagi nad Rusijo sem jim rekel, da jim je uspelo vse to, kar so si zadali in da so bili neverjetni. Proti Rusiji smo igrali zelo dobro, to je dovolj, da zmagamo na vsaki tekmi. Ni potrebe, da bi igrali še bolje." Heynen sicer ni skoparil s pohvalami na račun naše izbrane vrste: "Slovenija ima izjemno moštvo. Čeprav morda drugi tega ne vidijo, sam ves čas govorim, da gre za eno najboljših ekip na svetu. Njena največja prednost je, da je zelo uigrana, saj istih sedem igralcev skupaj igra že vrsto let. Gre za izkušene odbojkarje, ki so vsi stari okrog trideset let, igrali so na veliko največjih tekmovanjih in so vselej pripravljeni na dobre rezultate."