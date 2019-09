Poljaki prepričani: Slovenci sploh niso igrali dobro, mi smo bili pod našim nivojem

So pa Poljaki še sinoči po tekmi stopili pred mikrofone in kamere poljskih novinarskih kolegov, kjer so razložili svoj pogled na poraz. "Slovenci niso igrali tako zelo dobro, toda mi smo bili danes pod našo ravnjo. To je bil prvi nasprotnik na evropskem prvenstvu, ki nam je postavil težke pogoje za igro, mi pa nismo igrali tako, kot smo do te tekme," je po tekmi razlagal Dawid Konarski. Ta je v igro vstopil v prvem nizu, ko je zamenjal nerazpoloženega Macieja Muzaja.

"Igrali smo zelo slabo, Slovenci pa niso pokazali nič posebnega," je bil podobnega mnenja tudi Michal Kubiak. "A naredili so dovolj, da so nas vseeno premagali," je pristavil poljski kapetan po porazu v polfinalu evropskega prvenstva. "V Parizu si želimo osvojiti bronasto medaljo," je zaključil Kubiak.