Poljaki pričakovano opravili s Čehi

Izbranci srbskega selektorja Nikole Grbića, ki so v polfinalu izgubili proti Italiji, so upravičili vlogo favorita, a lahkega dela niso imeli. Čehi so se jim dobro upirali, odločilen je bil tretji niz, ki so ga favoriti dobili v končnici.

Čehi, ki so že z uvrstitvijo v polfinale zabeležili najboljšo uvrstitev, odkar so se ločili s Slovaško, so tekmo sicer slabo začeli. Kmalu so si nabrali zaostanek, gladko izgubili prvi niz, bolje jim ni kazalo niti na začetku drugega. A so še pravočasno ujeli ritem, izničili zaostanek in v končnici drugega niza prišli do izenačenja.

Tudi v tretjem nizu so bili povsem enakovreden tekmec, v končnici pa je bil za njih usoden poljski blok. V četrtem nizu je bilo že videti, da so se predali, a so se z borbeno igro približali na 17:19. Toda končnica je vendarle pripadla boljši reprezentanci.

V njej je bil s 25 točkami najučinkovitejši Wilfredo Leon, od tega je tri dosegel z blokom, korektor Kewin Sasak, ki je na tem mestu zamenjal poškodovanega Bartosza Kureka, se je izkazal s servisi, dosegel je tri ase. Pri Čehih je 19 točk vknjižil Lukaš Vašina.