Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Odbojka

Poljaki pričakovano opravili s Čehi

Manila, 28. 09. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 19 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
1

Poljska moška odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Filipinih osvojila tretje mesto. V malem finalu je s 3:1 (18, -23, 22, 21) premagala največje presenečenje tekmovanja Češko. Za Poljake, zmagovalce letošnje lige narodov, je to šesto odličje na svetovnih prvenstvih, trem zlatim in dvema srebrnima so dodali prvo bronasto.

Poljski odbojkarji
Poljski odbojkarji FOTO: AP

Izbranci srbskega selektorja Nikole Grbića, ki so v polfinalu izgubili proti Italiji, so upravičili vlogo favorita, a lahkega dela niso imeli. Čehi so se jim dobro upirali, odločilen je bil tretji niz, ki so ga favoriti dobili v končnici.

Čehi, ki so že z uvrstitvijo v polfinale zabeležili najboljšo uvrstitev, odkar so se ločili s Slovaško, so tekmo sicer slabo začeli. Kmalu so si nabrali zaostanek, gladko izgubili prvi niz, bolje jim ni kazalo niti na začetku drugega. A so še pravočasno ujeli ritem, izničili zaostanek in v končnici drugega niza prišli do izenačenja.

Tudi v tretjem nizu so bili povsem enakovreden tekmec, v končnici pa je bil za njih usoden poljski blok. V četrtem nizu je bilo že videti, da so se predali, a so se z borbeno igro približali na 17:19. Toda končnica je vendarle pripadla boljši reprezentanci.

V njej je bil s 25 točkami najučinkovitejši Wilfredo Leon, od tega je tri dosegel z blokom, korektor Kewin Sasak, ki je na tem mestu zamenjal poškodovanega Bartosza Kureka, se je izkazal s servisi, dosegel je tri ase. Pri Čehih je 19 točk vknjižil Lukaš Vašina.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izida, svetovno prvenstvo:

- tekma za 3. mesto:

Češka - Poljska 1:3 (-18, 23, -22, -21)

odbojka sp poljska italija bolgarija češka
Naslednji članek

Odbojkarsko SP: Italijani ubranili naslov

Naslednji članek

Bolgari in Italijani za svetovni naslov

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
profi
28. 09. 2025 12.01
+1
Brez "poljaka" Leona,bi ti izpadli v četrtfinalu.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306