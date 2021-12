Poljaki slovenskim prvakom niso ponudili priložnosti

"Vemo, proti komu igramo. Mi se bomo letos v ligi prvakov predvsem učili, to nam bo pomagalo na drugih tekmah," je pred tekmo napovedal trener Mariborčanov Sebastijan Škorc , posebej optimistični pred gostovanjem na jugu Poljske pa niso bili niti igralci. Realno so se zavedali, da bi bil pri branilcih naslova in na desetih tekmah letošnjega poljskega prvenstva še neporaženih poljskih prvakov, pri katerih igra nekaj poljskih reprezentantov, zvezdi pa sta Američana, velik uspeh že osvojeni niz.

Na samem začetku so gosti gostitelje nekoliko preveč spoštovali, tako da so ti povedli s 7:2. Toda nato so vzpostavili ravnotežje, začeli tekmece loviti, pri izidu 18:17 so celo zapravili protinapad za izenačenje, zatem pa je njihova igra razpadla. Domači, ki so igrali brez Davida Smitha, so uveljavili premoč v bloku, z njim so kompenzirali nekoliko slabši sprejem.

Podobno kot prvi se je začel tudi drugi niz, le da tokrat Poljaki niso pustili, da bi se Slovenci nevarneje približali. Domači trener je sredi niza v igro poslal tudi rezerviste, Mariborčani so ti izkoristili, prišli bližje, toda vodstva 2:0 niso ogrozili.

Škorčevi varovanci so se dobro upirali tudi v tretjem nizu, še pri izidu 17:16 držali niz odprt, toda nato dovolili, da domači osvojijo šest zaporednih točk, s tem je bil njihov odpor končan.

Najboljši igralec tekme je bil domači sprejemalec Kamil Semeniuk, dosegel je 17 točk, tudi štiri ase, Aleksander Sliwka jih je prispeval 13, pri slovenskih prvakih je bil z 11 najučinkovitejši Madžar Roland Gergye, Ahmed Ihbajri jih je dodal deset.

Naslednjo tekmo bodo Mariborčani igrali čez 14 dni, ko bodo gostili italijansko Lube Civitanovo.