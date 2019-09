Poljaki so favoriti, a statistika na EP govori v prid Slovencev

Slovenski niz zmag je že v skupinskem delu prekinila Severna Makedonija, tekmo zatem še Rusija. A to je preteklost, Slovenci so se Rusom v četrtfinalu oddolžili za poraz, še pred tem so v osmini finala porazili Bolgare.

Poljaki so se na tem evropskem prvenstvu izkazali z izjemno dominantno predstavo. Pod močjo poljske reprezentance so klonili Estonci, Nizozemci, Čehi, Črnogorci, Ukrajinci, v osmini finala Španci, v četrtfinalu Nemci.

Polfinalni obračun bo že četrto medsebojno srečanje ekip na evropskih prvenstvih. Poljska se je veselila zmage na prvem ’zmenku’ leta 2015 ,v skupinskem delu prvenstva s 3:1. V četrtfinalu tega istega prvenstva so se Slovenci oddolžili poraz in si s tesnih 3:2 (zadnji niz so slovenski odbojkarji dobili s 16:14) zagotovili vstopnico za polfinale, kasneje pa se po porazu v finalu veselili srebra. Sloveniji je pripadlo tudi tretje srečanje med ekipama. Na EP 2017 so Slovenci pred polno dvorano v Krakovu razblinili sanje Poljakov o odličju na domačih tleh in si zagotovili napredovanj v četrtfinale.

Nazadnje sta se ekipi pomerili na avgustovskih kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu, zmage so se po preobratu veselili Poljaki (3:1). Tri nize so si zagotovili tudi po velikem številu slovenskih napak, Slovenci so na ta način oddali kar 33 točk. V slovenski vrsti so se najbolj izkazali Klemen Čebulj(20), Tonček Štern (14) in Alen Pajenk (13), ki so dosegli več točk kot poljski zvezdnik Mateusz Bieniek (12).