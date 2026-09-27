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Odbojka

Poljaki ubranili naslov evropskih prvakov

Milano, 27. 09. 2026 03.10 pred 7 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Poljska odbojkarska reprezentanca

Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3:1 v nizih (28, 19, -20, 16) premagala Francijo. V boju za bron je pred tem Finska presenetljivo s 3:0 v nizih premagala Slovenijo.

Poljaki, ki jih s klopi vodi srbski strokovnjak Nikola Grbić, so drugič zapovrstjo zasedli vrh stare celine, potem ko so bili najboljši tudi pred tremi leti, ko so v finalu v Rimu premagali Italijo s 3:0.

Prvič v zgodovini so Poljaki evropski prvaki postali leta 2009, ko so v Turčiji v finalu ugnali prav Francijo (3:1). Še petkrat so bili srebrni, prav vsakič so morali v finalu priznati premoč Sovjetski zvezi med letoma 1975 in 1983, štirikrat pa so osvojili še bron.

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Francija ostaja pri eni zmagi na EP, leta 2015 je v finalu v bolgarski Sofiji premagala Slovenijo (3:0). Ta je takrat prvič zaigrala v finalu, v kasnejših letih pa je bila še dvakrat srebrna (2019, 2021) in enkrat bronasta (2023). Slovenci so se pod vodstvom italijanskega stratega Fabia Solija borili za drugo bronasto kolajno na EP, a je bila zanesljivo boljša Finska.

S 14 naslovi evropskih prvakov na vrhu večne lestvice ostaja Rusija (vključno z nekdanjo Sovjetsko zvezo). Italijani, razočaranje domačega EP, so s sedmimi naslovi na drugem mestu. Letos so ene izmed glavnih favoritov v četrtfinalu presenetljivo premagali Finci.

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V zelo tesnem prvem nizu so prvi do manjše prednosti prišli Poljaki, a so jih Francozi ujeli in pri 19:18 povedli. V končnico sta ekipi prišli poravnani, Francozi so sprva mislili, da so izkoristili tretjo priložnost za niz, a je ogled videoposnetka pokazal rahel dotik mreže Francozov. Na drugi strani ob tretji zaključni žogi Poljakov posnetek ni razveselil Francozov.

Potem ko je bilo v prvem nizu kar 18 izenačenj izida, so v drugem Poljaki povsem zagospodarili v Milanu. Hitro so povedli s 7:2, nato še z 12:4. Upanja na francosko vrnitev pa po poljski prednosti desetih točk (17:7) ni bilo, čeprav je bila razlika na koncu nekoliko manjša.

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Tretji niz so Francozi predvsem na krilih dveh blokov Moussa Gueya začeli bolje in povedli s 4:1. Tudi kasneje so igrali bolje in podobno kot Poljaki v drugem tudi sami povedli z 11:4. Z izjemo krajšega obdobja, ko so se približali na tri točke (13:10), niz Francozov ni bil ogrožen.

So pa v četrtem branilci naslova znova strnili vrste in povedli s 4:1. Francozi so imeli nekaj priložnosti, da izenačijo, vendar so Poljaki vseskozi ohranjali prednost, nato pa po novi seriji točk povedli z 12:8. V nadaljevanju so igrali le Poljaki in si priigrali kar deset zaključnih žog, izkoristili pa tretjo.

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Pri Poljakih je 16 točk dosegel Bartlomiej Boladz, po 13 sta jih dodala Tomasz Fornal in Wilfredo Leon (4 asi), 12 pa Bartlomiej Lemanski. Pri Francozih je z 20 točkami finale sklenil Mathis Henno, Theo Faure pa jih je dodal 18.

Evropsko prvenstvo, finale, izid:

Poljska - Francija 3:1 (30:28, 25:19, 20:25, 25:16)

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odbojka evropsko prvenstvo finale poljska francija

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