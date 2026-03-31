Turkom uvodni niz, v drugem bolj izenačeno

Na prvi tekmi sta se v poljskem Rzeszowu pomerili zasedbi domačega Assecca Resovie in Ziraata iz Ankare, ki je bil v skupinskem delu med drugimi tekmec našega prvaka ACH Volleyja. Turški predstavnik je brez večjih težav po uri in 40 minutah igre slavil prepričljivo zmago s 3:0 v nizih (21:25, 23:25, 20:25). Odbojkarji Ziraata iz Ankare so po uri in 40 minutah brez izgubljenega niza odpihnili takrat nebogljeni poljski Asseco Resovia. Na povratni tekmi, ki jo prenašamo na VOYO, le še čudež lahko reši poljskega prvoligaša pred izpadom iz nadaljnjega tekmovanja.