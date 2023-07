Poljaki zadnji polfinalisti lige narodov

V odbojkarski ligi narodov so znani vsi polfinalisti. Potem ko sta si na zaključnem turnirju v Gdansku v sredo medsebojni polfinalni obračun zagotovili ekipi ZDA in Italije, sta danes drugi polfinalni par sestavili Japonska in Poljska. Japonska je s 3:0 premagala Slovenijo, domačinka Poljska pa je prav tako s 3:0 (24, 21, 20) ugnala Brazilijo.

icon-expand Poljaki se bodo v polfinalu pomerili z Japonsko FOTO: Twitter Poljaki so bili boljši tako v bloku kot za servisno črto, najučinkovitejši igralec tekme pa je bil s 16 točkami Alexander Sliwka, dve je dosegel z asoma, dve pa z bloki. Wilfredo Leon jih je pri Poljski dodal deset, v statistiko je vpisal tri bloke in dva asa, pri Braziliji je 15 točk dosegel Alan Souza.