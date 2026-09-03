Poljske odbojkarice premagale Nizozemke za uvrstitev med najboljše štiri

Po prvem nizu tretjega četrtfinala je kazalo na lahko delo Poljakinj, ki so v rednem delu gladko premagale tudi Slovenke. Tekmicam so dovolile le 16 točk, a v drugem nizu so zobe pokazale tudi Nizozemke, brez težav so izenačile na 1:1. Toda v tretjem so Poljakinje spet prevzele pobudo in vnovič povedle. Najbolj izenačen je bil tretji niz, nobeni ekipi se ni uspelo odlepiti, tako da je odločala končnica.
Poljakinje so bile boljše predvsem v bloku, z njim so dosegle kar 17 točk, po pet Maja Koput ter Magdalena Jurczyk. Najučinkovitejši v njihovi vrsti sta bili Julita Piasecka in Magdalena Stysiak, dosegli sta 14 točk. Pri Nizozemkah jih je 18 vknjižila Elles Dambrink. Poljakinje se bodo v polfinalu pomerile z Italijankami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.