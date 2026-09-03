Poljske odbojkarice premagale Nizozemke za uvrstitev med najboljše štiri

Po prvem nizu tretjega četrtfinala je kazalo na lahko delo Poljakinj, ki so v rednem delu gladko premagale tudi Slovenke. Tekmicam so dovolile le 16 točk, a v drugem nizu so zobe pokazale tudi Nizozemke, brez težav so izenačile na 1:1. Toda v tretjem so Poljakinje spet prevzele pobudo in vnovič povedle. Najbolj izenačen je bil tretji niz, nobeni ekipi se ni uspelo odlepiti, tako da je odločala končnica.