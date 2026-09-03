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Odbojka

Poljske odbojkarice premagale Nizozemke za uvrstitev med najboljše štiri

Istanbul, 03. 09. 2026 18.14 pred 34 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Poljska odbojka ženske

Odbojkarice Poljske so se pridružile Italiji in Srbiji v polfinalu ženskega evropskega odbojkarskega prvenstva. V Istanbulu so s 3:1 (16, -20, 20, 23) premagale Nizozemsko, ki je pred tem v osmini finala po ogorčenem boju premagala Slovenijo. V polfinalu se bodo Poljakinje merile z zmagovalko dvoboja med Turčijo in Nemčijo.

Po prvem nizu tretjega četrtfinala je kazalo na lahko delo Poljakinj, ki so v rednem delu gladko premagale tudi Slovenke. Tekmicam so dovolile le 16 točk, a v drugem nizu so zobe pokazale tudi Nizozemke, brez težav so izenačile na 1:1. Toda v tretjem so Poljakinje spet prevzele pobudo in vnovič povedle. Najbolj izenačen je bil tretji niz, nobeni ekipi se ni uspelo odlepiti, tako da je odločala končnica.

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Poljakinje so bile boljše predvsem v bloku, z njim so dosegle kar 17 točk, po pet Maja Koput ter Magdalena Jurczyk. Najučinkovitejši v njihovi vrsti sta bili Julita Piasecka in Magdalena Stysiak, dosegli sta 14 točk. Pri Nizozemkah jih je 18 vknjižila Elles Dambrink. Poljakinje se bodo v polfinalu pomerile z Italijankami.

odbojka evropsko prvenstvo Poljska Nizozemska šport

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KOMENTARJI1

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flojdi
03. 09. 2026 18.53
Lepo.sledim.in navijam.
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