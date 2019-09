Poljakinje v četrtfinalu boljše od Nemk, v polfinale še Srbija, Italija in Turčija

Obe polfinalni tekmi med Srbijo in Italijo ter Turčijo in Poljsko si boste lahko v soboto, 7. septembra, ogledali samo na VOYO (ob 15.00 in 17.30). V nedeljo sledi še prenos finalne tekme iz Ankare (VOYO ob 17.30).

Napredovanje si je poleg reprezentanc Poljske, Srbije in Turčije priigrala tudi Italija, še ena reprezentanca, s katero je v skupinskem delu v Lodžu moči merila slovenska izbrana vrsta. Italijanke so oddale prvi niz Rusinjam, nato pa dobile naslednje tri in se prebile v izločilne boje za odličja. Zdaj jih čaka selitev iz Lodža v Ankaro za spopad s Srbkinjami, ki so za razliko od Italijank še vedno stoodstotne, Bolgarkam pa v turški prestolnici razen v zadnjem, tretjem nizu, niso dovolile niti blizu presenečenju.

Nemke in Nizozemke so se s prvim porazom na prvenstvu poslovile od boja za kolajne. Nemško izbrano vrsto, ki je v osmini finala ustavila slovenske odbojkarice, je v Lodžu ugnala domača reprezentanca Poljske, ki je silovito odgovorila na prvi izgubljeni niz ter Nemke zadržala pri 16 točkah v drugem in 19 točkah v tretjem nizu. A nato so gostje odgovorile s podobno mero (25:17), odbojkarice v belo-rdečih dresih pa so nato v odločilnem petem nizu razveselile polne tribune in potrdile zmago s 15:11.

Domači navijači so slavili tudi v Ankari, kjer je Turčija poskrbela za prvi poraz Nizozemk na tem turnirju, ki je bil za "oranje" tudi usoden. Prednost domačega igrišča bo imela v polfinalnem obračunu dveh gostiteljic prvenstva turška izbrana vrsta, Poljakinje pa bodo morale po uspešnem nastopanju v domovini in le enem porazu zapustiti Lodž ter dokazati, da so lahko enako uspešne tudi daleč od meja svoje države.

Evropsko prvenstvo v odbojki za ženske, četrtfinale:

- Ankara:

Srbija ‒ Bolgarija 3:0 (19, 18, 26)

Turčija ‒ Nizozemska 3:0 (20, 22, 20)

- Lodž:

Italija ‒ Rusija 3:1 (-25, 22, 25, 21)

Poljska ‒ Nemčija 3:2 (-22, 16, 19, -17, 11)

Polfinale (prenos v soboto, 7. septembra, naVOYO):

- Ankara:

Srbija ‒ Italija

Turčija ‒ Poljska