'Poljakom bomo na letalu vrnili za provokacije v hotelu'

Slovenci so se (skupaj s Poljaki) že odpravili v Pariz, kjer jih v nedeljo čaka finalna tekma evropskega prvenstva v odbojki. Prenos tekme bo na Kanalu A in VOYO ob 17. uri. Na letališču na Brniku je bila tudi naša ekipa. "Najprej bomo malo sprovocirali Poljake, ki so nas v hotelu. Kaj pa bo naprej, bomo še videli," se je smejalo srednjemu blokerju slovenske reprezentance Maticu Videčnikuob odhodu v francosko prestolnico.

"Pa naj to ostane med nami," je bil odgovor na to vprašanje, za kakšne provokacije je šlo. Sledilo je še krajše pojasnilo. "Njihov trener je znan po provokacijah, zdaj pa bo vse skupaj še bolj sladko, ko mu lahko vrnemo," je načrt za maščevanje Poljakom in njihovemu belgijskemu strategu Vitalu Heynenu. Prav ta je bil na letališču eden slabše razpoloženih, saj ni želel komentirati polfinalne tekme in našo ekipo hitro odslovil. Ni želel govoriti niti o poletu v Pariz. Ja, izgubljati je težko, če si pred tekmo prepričan v zmago.