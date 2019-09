Poljski mediji: Tragedija! So dnevi, ko tudi prvaki vstanejo z levo nogo

V Varšavi dvomljivcev o poljskem uspehu v polfinalu odbojkarskega evropskega prvenstva v četrtek ni bilo. Tako mediji kot ljudje na ulici so pričakovali zmago rdeče-belega stroja, ki je na turnirju pred tem mlel vse pred seboj. Le nekoliko jih je bilo strah vpliva domače dvorane za Slovence. Kot se je izkazalo, je bil strah upravičen. Poljaki so proti Sloveniji izgubili leta 2015, 2017 in 2019, vselej na evropskem prvenstvu.

Kot v petkovi izdaji izpostavlja dnevnik Fakt24, Poljakom ni uspelo razbiti uroka Slovenije na evropskih prvenstvih. Slovenci so na evropskih prvenstvih rdeče-bele tako premagali že tretjič zapored, po mnenju najbolj branega poljskega časopisa je glavni vzrok zato slabša predstava nosilcev poljske igre od pričakovanj. Najšibkejši člen naj bi bil po mnenju novinarjev podajalec Fabian Drzyzga, ki je naredil preveč napak, pravi pa ni bil niti poljski superzvezdnik kubanskih korenin Wilfredo Leon."Bil je dober. Vsekakor najučinkovitejši igralec poljske ekipe ... Ampak to ni bil Leon, ki ga poznamo," je zapisal športni dnevnikPrzeglad Sportowy. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ta je nosilni fotografiji s tekme v Stožicah dodal pripis "tragedija" in povzema izjavo Drzyzge, da bi Poljaki lahko zmagali, če bi igrali le deset odstotkov bolje, Slovenci pa so po njegovem izkoristili svojo priložnost. Slabo predstavo Drzyzge izpostavljajo tudi pri časniku Wyborcza Gazeta v članku, ki razdela razloge za poraz Poljske. "So tudi dnevi, ko dvakratni zaporedni svetovni prvaki iz postelje vstanejo z levo nogo,"so v enem stavku opisali igro rdeče-belih. "Poljska reprezentanca se je kuhala v slovenskem kotlu," so o izjemni podpori domačim odbojkarjem v Stožicah zapisali na spletni strani časnika Polska, ki pa poraz prav tako pripisuje slabi igri svoje vrste. Več medijev pa je izpostavilo tudi dogajanje v prvem nizu, ko naj bi sodniška napaka v ključnem delu Poljake vrgla iz tira. Sodnik bi po mnenju športnega portala sport.pltako pri izidu 20:17 za Poljsko moral dosoditi točko rdeče-belim zaradi četrtega udarca Slovenije, a jo je namesto tega domači izbrani vrsti. Ta točka bi lahko bila usodna, saj bi drugačen potek prvega niza po mnenju poljskih igralcev vodil v drugačen končni rezultat, dodaja portal. Nekateri poljski mediji se še ukvarjajo s potezo ruskega odbojkarja Alekseja Spiridonova, ki naj bi se že večkrat norčeval iz poljske izbrane vrste, po porazu proti Sloveniji pa je v novi "provokaciji" na družbenih omrežjih objavil fotografijo z osvojenim svetovnim pokalom izpred dveh let.