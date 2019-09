Zatorski pred polfinalnim spektaklom: Vemo, kako nevarna je Slovenija

Pawel Zatorskiin soigralci so brez težav 'obračunali' z Nemčijo v četrtfinalu letošnjega EuroVolleyja v nizozemskem Apeldoornu in tako na najboljši mogoč način napovedali pohod k naslovu evropskih prvakov.



V tem tekmovanju so nazadnje slavili pred dolgimi 10 leti, leta 2011 pa so osvojili bronasto kolajno. Toda ne gre pozabiti, da gre za aktualne dvakratne svetovne prvake, ki v svojih vrstah premorejo kopico izjemnih posameznikov, ki igrajo v najboljših evropskih klubih. Eden takšnih je tudi prosti igralec Zatorski, ki je pred prihodom v Slovenijo dejal: "Zavedamo se, kaj nam prinaša morebitna zmaga v polfinalu proti sicer izjemni Sloveniji. Čeprav smo prvotno pričakovali, da bo Rusija vendarle upravičila vlogo favoritinje v četrtfinalnem obračunu s Slovenci, toda slednji so znova dokazali, za kako kakovostne odbojkarje gre. Z njimi smo se pomerili že nekajkrat v zadnjih letih in vsakič imeli zelo veliko dela."