Pomlajene Slovenke v glavah že imajo srebrno odbojkarsko ligo

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je pod vodstvom novega selektorja Marca Bonitte začela pripravljati na nastope v srebrni evropski ligi, v kateri se bo s Švedsko, Estonijo, Portugalsko in Luksemburgom pomerila za uvrstitev v zlato ligo. Vabilu so se odzvale vse odbojkarice s širšega spiska, v Kranjski Gori za zdaj ni le Saše Planinšec, Darje Eržen, Eve Zatkovič in Nike Milošič, ki se bodo izbrani vrsti priključile v prihodnjih dneh. Bonitta se dela z močno pomlajeno reprezentanco že zelo veseli: "Zelo sem motiviran za delo. Imeli smo nekaj težav, a smo uspeli vse razrešiti in prepričan sem, da bomo že prvi del priprav v Kranjski Gori zelo dobro izkoristili in se dobro pripravili na srebrno ligo in tudi za celotno reprezentančno sezono. Prve tri dni bomo izkoristili, da nekoliko bolje spoznamo igralke in vidimo, v kakšnem stanju so prišle na priprave. Ne želim si preveč intenzivnega začetka. Naš osnovni cilj bo, da v tem obdobju postavimo sistem igre, spoznamo vloge v ekipi, pa tudi pravila. Torej nič posebnega, saj nas že čez dva tedna čakajo prve pripravljalne tekme in za kaj več nimamo časa."

Reprezentanca se bo v pripravljalnem obdobju dvakrat pomerila s Hrvaško, zatem še s Slovaško in Češko, prvo uradno tekmo v okviru srebrne lige pa bo igrala 25. maja v Mislinji, ko se bo pomerila z Luksemburgom. "Zelo dobro je, da nam je uspelo dobiti take nasprotnike za pripravljalno obdobje, saj se moramo primerjati z boljšimi od nas in že v okviru priprav igrati z reprezentancami, ki so od nas boljše. Le tako lahko dvignemo našo raven. A menim, da ne zaostajamo veliko in zato bodo vse te tekme za nas zelo pomembne," je za uradno spletno stran OZS še dodal Bonitta. Med najbolj izkušene reprezentantke spada 26-letna podajalka Eva Mori: "Začeli smo s pripravami in imamo veliko novih, zelo mladih igralk. Videli bomo, kakšno je stanje in kje se nahajamo. Upam, da bomo izpolnili letošnje cilje, ki so visoki in tudi zato se veselim začetka." S šestnajstimi leti med najmlajše odbojkarice z Bonittinega seznama spada Maša Pucelj, ki se je doslej že dokazala v mladih slovenskih reprezentancah, v članski vrsti pa si želi še napredovati: "Prišla sem z namenom, da še napredujem, da vidim, kako stvari potekajo v članski reprezentanci in da vidim, kakšni bodo treningi. Upam, da bom iz te izkušnje čim več odnesla. Menim tudi, da je dobro, da je reprezentanca mlajša, saj je treba delati z mladimi igralkami in jih potiskati naprej."