Ponovitev finala iz leta 2015 v prvem krogu olimpijskih kvalifikacij

Slovenci in Francozi so med seboj nazadnje igrali v finalu evropskega prvenstva 2015, ki so ga dobili francoski odbojkarji, naši fantje pa so v Sofiji prišli do srebrnega odličja. Drugi dan turnirja v Gdansku bo za naše minil v znamenju obračuna s Tunizijci. Z afriškimi predstavniki so Slovenci zadnjič igrali leta 2016, v okviru svetovne lige in prepričljivo zmagali. Na drugi tekmi se bosta srečali Poljska in Francija. Za zaključek kvalifikacij se bodo varovanci Alberta Giulianija, kot piše na uradni spletni strani krovne odbojkarske zveze, pomerili z gostitelji, Poljaki, s katerimi so se Slovenci doslej pomerili največkrat. Nazadnje so nad njimi slavili na evropskem prvenstvu na Poljskem.

Medcelinske kvalifikacije bodo sicer potekale v šestih skupinah s po štirimi ekipami, in sicer v Bolgariji, na Nizozemskem, v Italiji, na Poljskem, v Rusiji in na Kitajskem. Na olimpijski turnir se bodo, kot piše na strani OZS, uvrstili le zmagovalci. Drugi krog kvalifikacij bo na sporedu prihodnje leto, potekal bo v okviru evropskih kvalifikacij, za Tokio pa bo na voljo le ena vozovnica.