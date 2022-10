Popolno zmagoslavje Kamničank po zlatem nizu: Proti Zvezdi bo še težje

Pred tednom dni so slovenske državne prvakinje doživele hladen tuš v Zagrebu, saj so v treh nizih skupaj osvojile le 40 točk. V vseh elementih odbojkarske igre je bila boljša Mladost, ki je v drugem krogu hrvaškega prvenstva svojo dobro formo potrdila še z eno maksimalno zmago. Proti Šempetrankam so po nekaj slabšem uvodnem nizu brez izgubljenega niza slavile tudi Kamničanke, ki so za napredovanje v drugi krog proti znankam iz glavnega mesta Hrvaške potrebovale zmago s 3:0 ali 3:1 ter nato še zmago v t. i. zlatem nizu, ki se igra do 15. točke. "Tako kot je bila Mladost na prvi tekmi prepričljiva, smo mi prevladovali danes. Ne glede na to, da smo že na začetku uvodnega niza izgubili prvo podajalko, Milo Đorđević, se nismo predali. Odlično jo je zamenjala Ula Gorjup, ki je pokazala veliko srce in da je navkljub mladosti že zelo dobra podajalka. Veseli me tudi, da se je po tisti težki poškodbi dokončno vrnila Ana Marija Vovk, ki je poskrbela, da smo imeli čez vso tekmo zelo dober sprejem. Seveda pa si pohvale zaslužijo vse igralke, to je bila velika zmaga celotne ekipe. Naš cilj še vedno ostaja, da se uvrstimo v ligo prvakinj, zavedamo pa se, da bo proti Crveni zvezdi še težje," je po zmagoslavju v Kamniku dejal trener gostiteljic Gregor Rozman.