Popularna odbojkarica, ki na OnlyFansu zasluži 50-krat večje denarce

Ste že slišali za Key Alves? Niste? Pa bi morali ... Gre za odbojkarico z največ sledilci na družbenih omrežjih na svetu. Najbrž ne bi bila tako znana, če ji mati narava ne bi 'podarila' vseh atributov, a kljub vsej svoji lepoti 22-letna brazilska odbojkarica pravi, da je v prvi vrsti športnica, da pa je začela pozornost posvečati tudi "paralelni karieri". In to se ji je še kako obrestovalo ...

"Že kot zelo mlada sem vedno govorila staršem, da bom znana celemu svetu," je v odmevnem intervjuju za Globoesporte poudarila Key Alves. "Pri meni ni šlo zgolj za lep obraz, ni šlo niti za moj talent v odbojki. Sem zelo karizmatična s svojimi privrženci, dam jim vso svojo pozornost. In to mi je bilo vedno všeč. Se slikati, delati za marketing. Tako da mislim, da je to tudi skrivnost, da sem dandanes lahko začela z blagovno znamko," je prepričano izpostavila 22-letnica, za katero se obračajo mnogi ljubitelji odbojke. Alvesova je zelo popularna v svoji domovini, pravzaprav je pravcata ikona in zato ne čudi, da je začela pridobivati na prepoznavnosti tudi v tujini. Gre za odbojkarico kluba Osassco Voleibol Clube de Sao Paulo in lahko se pohvali, da je odbojkarica z največ sledilci na družbenih omrežjih: le na Instagramu ji sledi več kot 2,3 milijona sledilcev.

In čeprav je njena prioriteta odbojka, je začela svojo podobo prodajati na različnih platformah. In to več kot uspešno, saj priznava, da na platformah zasluži tudi do 50-krat več kot z odbojkarsko plačo. Seveda se je registrirala tudi na vse bolj popularnem omrežju OnlyFans, kjer osebe najpogosteje objavljajo vsebino za odrasle in zato prejemajo mastne denarce. "Zaslužim do 50-krat več na digitalnih platformah kot z odbojko. In največ na OnlyFansu, saj gre za konstanten mesečen dohodek," je priznala simpatična Key Alves, ki ji je mati narava namenila čare, ki se jih ne bi sramovala niti grška boginja Afrodita. V skladu z njenim imenom bi lahko zapisali, da ima ključ, s katerim zna odpreti mošnjiček zvestih sledilcev.

