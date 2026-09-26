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Odbojka

Soli: V klub se vračam bogatejši kot človek in trener

Milano, 26. 09. 2026 19.41 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Nina Mihalič
Rok Možič verjame, da Slovenija lahko preseneti Poljake

Slovenski odbojkarji so letošnje evropsko prvenstvo zaključili na nehvaležnem četrtem mestu. Finci so napovedovali srdit boj in dejstvo, da bodo naredili vse za sploh prvo medaljo, se je uresničilo. Od Slovencev so bili boljši 3:0, vseskozi pa so tudi vodili potek tekme. Slovenski odbojkarji so bili ob koncu vidno razočarani, toda Finska je bila danes enostavno boljša, predvsem pa so finski odbojkarji na igrišču pustili srce.

Fabio Soli
Fabio Soli
FOTO: Profimedia

Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo sklenili z grenkim priokusom, potem ko jim je pot prekrižala razpoložena Finska. Selektor Fabio Soli je po obračunu priznal, da Slovenija ni prikazala tako dobre predstave kot proti Poljski, a ob tem poudaril, da en poraz ne more izbrisati vsega, kar je reprezentanca naredila v letošnjem poletju.

"Pričakovali smo takšno tekmo. Finsko smo spremljali skozi celotno evropsko prvenstvo in tisti, ki so me spraševali, zakaj je Italija izpadla, Finska pa napredovala, so zdaj znova dobili odgovor. Igrajo zelo dobro in stabilno odbojko. Konkurenčni so v vseh elementih, pri sprejemu servisa pa so naravnost izjemni. Zaradi popolnega sprejema so imeli podajalca skoraj vselej na idealnem položaju ob mreži," je dejal.

Slovencem tokrat ni uspelo ponoviti bronastega uspeha iz leta 2023, kljub temu pa je bil Soli zadovoljen z odzivom svoje ekipe.

"Ni nam uspelo prikazati igre z včerajšnje tekme s Poljsko in imeli smo precej težav. Kljub temu mislim, da smo ohranili pravo miselnost, nekoliko smo trpeli, a menim, da sta blok in obramba danes, tako kot včeraj, a v povsem drugačnih okoliščinah, dobro delovala. Tisto, kar danes ni delovalo tako dobro kot včeraj, pa je bila igra za menjavo, prav tako pa smo se po mojem mnenju preveč prenaglili pri zaključevanju, ko smo imeli priložnosti za protinapad. Mislim, da bi lahko v tem segmentu igre iztržili več," je ocenil.

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Dvoboj je bil sicer dokaj izenačen, Slovenija pa je bila v večini nizov vse do konca blizu tekmecu.

"Kot ste videli, je bila tekma izjemno težka. Skoraj vse nize smo končali zelo blizu nasprotniku in na takšni ravni lahko razliko naredi že zgolj nekaj žog."

Kljub razočaranju po zadnjem obračunu Soli še vedno poudarja, da je treba pogledati širšo sliko.

"Seveda je to trenutek za nekaj žalosti in razočaranja, a ne smemo pozabiti vsega, kar smo naredili v tem času. Mislim, da smo opravili izjemno delo z združitvijo dveh generacij igralcev in poskusom igranja nekoliko drugačne odbojke, če upoštevamo zgodovino te ekipe."

Ob koncu je izrazil ponos na opravljeno delo ter se zahvalil vsem, ki so bili del reprezentančne zgodbe.

"Zato sem resnično ponosen ter bi rad izrekel velik 'bravo' in se iz srca zahvalil vsem igralcem, Odbojkarski zvezi Slovenije in strokovnemu štabu. To poletje so mi dali nekaj neverjetnega. Zdaj se vračam v klub obogaten kot človek in tudi kot trener, saj sem se iz te poletne izkušnje s slovensko reprezentanco resnično veliko naučil," je sklenil.

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Finci so zdržali pod pritiskom in osvojili prvo medaljo na velikih tekmovanjih

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blazter
26. 09. 2026 21.08
Dobro je. Uvajal mlade. Rezultat odličen.
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