Soli: V klub se vračam bogatejši kot človek in trener

Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo sklenili z grenkim priokusom, potem ko jim je pot prekrižala razpoložena Finska. Selektor Fabio Soli je po obračunu priznal, da Slovenija ni prikazala tako dobre predstave kot proti Poljski, a ob tem poudaril, da en poraz ne more izbrisati vsega, kar je reprezentanca naredila v letošnjem poletju.

"Pričakovali smo takšno tekmo. Finsko smo spremljali skozi celotno evropsko prvenstvo in tisti, ki so me spraševali, zakaj je Italija izpadla, Finska pa napredovala, so zdaj znova dobili odgovor. Igrajo zelo dobro in stabilno odbojko. Konkurenčni so v vseh elementih, pri sprejemu servisa pa so naravnost izjemni. Zaradi popolnega sprejema so imeli podajalca skoraj vselej na idealnem položaju ob mreži," je dejal.

Slovencem tokrat ni uspelo ponoviti bronastega uspeha iz leta 2023, kljub temu pa je bil Soli zadovoljen z odzivom svoje ekipe.

"Ni nam uspelo prikazati igre z včerajšnje tekme s Poljsko in imeli smo precej težav. Kljub temu mislim, da smo ohranili pravo miselnost, nekoliko smo trpeli, a menim, da sta blok in obramba danes, tako kot včeraj, a v povsem drugačnih okoliščinah, dobro delovala. Tisto, kar danes ni delovalo tako dobro kot včeraj, pa je bila igra za menjavo, prav tako pa smo se po mojem mnenju preveč prenaglili pri zaključevanju, ko smo imeli priložnosti za protinapad. Mislim, da bi lahko v tem segmentu igre iztržili več," je ocenil.