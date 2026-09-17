Poškodba Urnauta skrbi pred obračunom z Italijani

A gremo lepo po vrsti. Veseli dejstvo, da so se varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solija na najboljši možni način odzvali po milo rečeno nepričakovanem ponedeljkovem porazu z Grčijo. To je bila drugačna Slovenija, bolj sveža in posledično razigrana. Blok-obramba in napad sta sinhrono sodelovala, kot se od trikratnih evropskih podprvakov tudi pričakuje. Edina črna pika sredinega večera pa predstavlja, kot vse kaže, hujša poškodba stopala kapetana slovenske izbrane vrste Tineta Urnauta. Uradnih poročil o resnosti omenjene poškodbe zaenkrat še ni, a glede na prizore po zmagi s Čehi, ko 38-letni sprejemalec ni mogel stopiti na levo nogo, se ne obeta nič dobrega.

Igra slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu se postopoma dviguje. FOTO: CEV

"Vrnili smo se k svoji filozofiji in vzdušju, ne da bi se pretvarjali, da moramo biti popolni. Tokrat smo dvignili raven naše odbojke. Po eni strani mi je zelo žal, saj smo verjetno izgubili Urnauta. Upam, da sicer ne za celotno evropsko prvenstvo, a sem po drugi strani izjemno vesel, da smo s klopi našli energijo s Klemnom Šenom in Rokom Bračkom, pritisnili na tekmece in dobili to pomembno tekmo," je po tretji slovenski zmagi na letošnjem EuroVolleyju dejal selektor Soli. "A kar je zame najpomembneje, je, da smo spremenili pristop na igrišču. Evropskega prvenstva namreč nismo začeli z dovolj energije, toda po porazu z Grčijo smo doumeli, da lahko s tem, kar imamo, dosežemo nekaj drugačnega, in tega sem zelo vesel. Pred nami pa je zdaj verjetno ena najboljših ekip na svetu, Italija," je pogled k zadnjemu nasprotniku v skupinskem delu tekmovanja usmeril Italijan na slovenski klopi.

Poškodba kapetana slovenske odbojkarske izbrane vrste Tineta Urnauta skrbi pred nadaljevanjem EuroVolleyja v Italiji. FOTO: CEV

"Bomo videli, kakšna je raven naše energije, prvenstvo se za nas nadaljuje, čaka nas tudi pot v Torino. Zato moramo zreti naprej, ne le k naslednji tekmi, temveč tudi k vsem preostalim. Videli bomo, kakšno je dejansko stanje igralcev, saj je imel nekaj težav s hrbtom tudi Rok Možič. Upam, da bomo na igrišče stopili z vsem najboljšim, kar imamo, oziroma z enakim odnosom, kot smo ga pokazali na tekmi s Čehi," je še pristavil Fabio Soli.