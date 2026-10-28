Posnetek zgrozil športni svet: trener med tekmo udaril mlado odbojkarico

Dogodek se je zgodil 26. oktobra na prvenstvu Kazahstana za zasebne klube v kategoriji deklet, rojenih leta 2009 in mlajših. Na posnetku, ki je naletel na ostre odzive javnosti, je videti, kako Mirzabekov pokliče igralko s številko devet k robu igrišča, nato pa jo udari po glavi.

Kazahstansko odbojko pretresa velik škandal, potem ko se je na družbenih omrežjih razširil posnetek nasilja nad mlado športnico med tekmo v Pavlodaru. V središču incidenta se je znašel Hamit Mirzabekov , trener odbojkarske akademije iz Šimkenta, ki je med tekmo fizično napadel eno od svojih igralk.

Kazahstanska odbojkarska zveza je trenerju izrekla dveletno prepoved delovanja na tekmovanjih pod njenim okriljem ter potrdila, da je nad mladoletno igralko uporabil fizično silo. Posledice so doletele tudi druge odgovorne. Organizator prvenstva je bil zaradi pomanjkljivega nadzora kaznovan z denarno kaznijo in uradnim opominom, opomin pa je prejela tudi akademija iz Šimkenta.

Primer je medtem prevzela policija v Pavlodarski regiji, ki je sporočila, da so identificirali in zaslišali osebe, povezane z incidentom. Zaradi suma fizičnega nasilja nad mladoletnico je bila uvedena preiskava, trenerja pa lahko glede na ugotovitve postopka doletijo tudi pravne posledice.

Iz športne uprave Šimkenta so sporočili, da je Mirzabekov v zasebnem klubu delal le šest do sedem mesecev, po incidentu pa je dobil odpoved. Na dogajanje se je odzvala tudi znana kazahstanska odbojkarica Sabina Altinbekova, ki je trenerjevo ravnanje ostro obsodila. Poudarila je, da v športu ne sme biti prostora niti za fizično niti za psihično nasilje, ter pozvala k strožjemu preverjanju oseb, ki delajo z mladimi športniki.

Primer iz Pavlodara je znova odprl vprašanja o varnosti otrok v športnih klubih in odgovornosti trenerjev, ki delajo z mladoletnimi športniki.