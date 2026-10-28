Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

Posnetek zgrozil športni svet: trener med tekmo udaril mlado odbojkarico

Peking, 28. 10. 2026 07.47 pred 56 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.J.
Hamit Mirzabekov

Posnetek z odbojkarskega prvenstva mlajših kategorij v Kazahstanu je sprožil val ogorčenja. Hamit Mirzabekov, trener v odbojkarski akademiji v Šimkentu, je med tekmo državnega prvenstva v Pavlodarju fizično napadel mladoletno igralko iz svoje ekipe. Posnetek dogodka se je razširil po družbenih omrežjih in sprožil vsesplošno obsodbo; trener je bil medtem odpuščen in kaznovan z dvoletno prepovedjo delovanja. Primer preiskuje tudi policija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kazahstansko odbojko pretresa velik škandal, potem ko se je na družbenih omrežjih razširil posnetek nasilja nad mlado športnico med tekmo v Pavlodaru. V središču incidenta se je znašel Hamit Mirzabekov, trener odbojkarske akademije iz Šimkenta, ki je med tekmo fizično napadel eno od svojih igralk.

Dogodek se je zgodil 26. oktobra na prvenstvu Kazahstana za zasebne klube v kategoriji deklet, rojenih leta 2009 in mlajših. Na posnetku, ki je naletel na ostre odzive javnosti, je videti, kako Mirzabekov pokliče igralko s številko devet k robu igrišča, nato pa jo udari po glavi.

Ostre sankcije in policijska preiskava

Kazahstanska odbojkarska zveza je trenerju izrekla dveletno prepoved delovanja na tekmovanjih pod njenim okriljem ter potrdila, da je nad mladoletno igralko uporabil fizično silo. Posledice so doletele tudi druge odgovorne. Organizator prvenstva je bil zaradi pomanjkljivega nadzora kaznovan z denarno kaznijo in uradnim opominom, opomin pa je prejela tudi akademija iz Šimkenta.

Primer je medtem prevzela policija v Pavlodarski regiji, ki je sporočila, da so identificirali in zaslišali osebe, povezane z incidentom. Zaradi suma fizičnega nasilja nad mladoletnico je bila uvedena preiskava, trenerja pa lahko glede na ugotovitve postopka doletijo tudi pravne posledice.

Iz športne uprave Šimkenta so sporočili, da je Mirzabekov v zasebnem klubu delal le šest do sedem mesecev, po incidentu pa je dobil odpoved. Na dogajanje se je odzvala tudi znana kazahstanska odbojkarica Sabina Altinbekova, ki je trenerjevo ravnanje ostro obsodila. Poudarila je, da v športu ne sme biti prostora niti za fizično niti za psihično nasilje, ter pozvala k strožjemu preverjanju oseb, ki delajo z mladimi športniki.

Primer iz Pavlodara je znova odprl vprašanja o varnosti otrok v športnih klubih in odgovornosti trenerjev, ki delajo z mladoletnimi športniki.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
odbojka udarec

Slovenkam zahtevna skupina na odbojkarskem SP

24ur.com Hude obtožbe o nasilju na račun Fabjana, ki odgovarja: Nikogar nisem zlorabil
24ur.com Sredi Ljubljane fizično napadli Niko Kovač: Doma nisem varna
24ur.com Dudiću dodatna kazen zaradi 'divjanja' po tekmi proti Radomljam
24ur.com Trenerska smučarska afera: trpinčil, zbadal in poniževal tekmovalke
24ur.com Zaradi negativne recenzije obraz kritičarke umazal s pasjimi iztrebki
24ur.com V Zagrebu hudo pretepli mlajšega moškega: 'Varnostnik je napadel mojega brata'
24ur.com NZS razmišlja o tožbi proti drznemu navijaču, ki je vdrl na igrišče
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
28. 10. 2026 08.50
Glede na njeno reakcijo in reakcijo ostalih deklet, se zdi, da gre za običajno prakso v ekipi, saj se nihče kaj dosti ne obremenjuje s tem....
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
28. 10. 2026 08.33
Je zamešal vero in šport?!
Odgovori
-1
1 2
belyugo
28. 10. 2026 08.30
Kaj se šele na treningih dogaja....vidi se, da nobena od igralk ni presenečena.
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
28. 10. 2026 08.23
Kot 1.obvezno vsi treningi pod videonadzorom.
Odgovori
+6
6 0
Boris Kavčič
28. 10. 2026 08.15
obsojam..pa vseeno kar za brez veze jo ziher ni...eni si res pa tudi če so otroci preveč dovolijo..
Odgovori
-6
1 7
Abica
28. 10. 2026 08.21
Ocitno v resnici ne obsojas...
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
28. 10. 2026 08.26
Boris, ne obsojaš trenerja, pač pa igralko ter, da je prav, da jo je udaril, če ni dobro, npr. odbila žoge. Skratka, si pristaš nasilja, predvsem močnejšega nad šibkejšim. Očitno je to tvoja praksa.
Odgovori
+4
4 0
kuzapazi5
28. 10. 2026 08.13
Ta bi komot z levo roko kamenje tolkel ...
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Tvoj otrok lahko na začetku tekme na igrišče pospremi nogometne zvezdnike
Tvoj otrok lahko na začetku tekme na igrišče pospremi nogometne zvezdnike
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Njuna romanca je trajala le nekaj mesecev, a o njej govorijo še danes
Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, dvojčke pa čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, dvojčke pa čaka živahen dan
Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?
Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?
Vas ves čas zebe? Razlog vas lahko preseneti
Vas ves čas zebe? Razlog vas lahko preseneti
vizita
Portal
Kaj se je zgodilo, ko je britanskega upokojenca ugriznila lažna črna vdova
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Kako lahko divji kostanj in žir krepita telo
Kako lahko divji kostanj in žir krepita telo
Kdaj kašelj ni več nedolžen in zahteva zdravniško obravnavo?
Kdaj kašelj ni več nedolžen in zahteva zdravniško obravnavo?
cekin
Portal
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Je to recept za srečno življenje?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Oba sta izgubila partnerja, nato pa na jesen življenja našla ljubezen
Oba sta izgubila partnerja, nato pa na jesen življenja našla ljubezen
dominvrt
Portal
Ni dovolj, da imamo svojega ljubljenčka radi: to potrebuje za zdravo in zadovoljno življenje
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
Svežina se skriva v podrobnostih: teh znakov pri nakupu ne spreglejte
Svežina se skriva v podrobnostih: teh znakov pri nakupu ne spreglejte
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022