'Postati trener odbojkarske reprezentance, kot je Slovenija, je zame uresničitev sanj'

"Da postanem trener pomembne reprezentance, kot je Slovenija, je zame uresničitev sanj, vse odkar sem postal trener. Mislim, da ni mogoče reči ne tako pomembni reprezentanci. Gre za izjemno ekipo, tisti, ki so bili pred nami, so opravili odlično delo, da so razvili zelo visoko raven odbojke, ne samo v zadnji olimpijski sezoni, ampak tudi pred tem. Počaščen sem, da sem tukaj in zelo lahko je bilo reči da tej ponudbi," je uvodoma dejal Fabio Soli .

"Zelo dobro poznam najpomembnejše igralce ekipe. Videl sem izjemno raven odbojke, ki so jo ti prikazali v zadnjih sezonah. V tem trenutku skušamo vključiti novo generacijo, tako da nimamo veliko teh izkušenih igralcev. Veliko imamo mladih in skušamo dojeti njihov talent in povezati starejšo z novo generacijo. Za mlade je pomembno, kar so starejši pred njim naredili in v kakšnem stanju so prikazali to odlično raven. Samo na tak način in spoštovanjem lahko mladi svoj talent, kajti imamo jih veliko, unovčijo na pravi način," je o začetnih ciljih na slovenski klopi nadaljeval Soli.