Pot v Pariz oziroma kako je Slovenija zablestela v izločilnih bojih EP

Slovenski odbojkarji, ki so v minulih 14 dnevih navdušili slovensko športno javnost, bodo danes v Parizu ob 17. uri s prenosom na Kanalu A in VOYO igrali v velikem finalu evropskega prvenstva. Nasprotnik v pariški dvorani AccorHotels je srbska reprezentanca. Mi pa smo pred dnevom D za končni lesk kolajne okoli vratu Slovencev pripravili pregled iger slovenske reprezentance na tem prvenstvu.

Slovenci so v Stožicah navduševali z borbenostjo in odličnimi igrami v izločilnih bojih. FOTO: Damjan Žibert

Na EP v odbojki 2019 je sodelovalo 24 ekip, Slovenija, natančneje ljubljanska lepotica, ki sliši na ime Dvorana Stožice, je gostila skupino C, v kateri so poleg Slovencev igrali še Rusi, Turki, Makedonci, Belorusi in Finci, nato pa so se v Ljubljani odvili še dva četrtfinalna in polfinalni obračun. Slovenci so uvodoma premagali Belorusijo s 3:0, nato je sledila nova dobra predstava proti Finski (3:1) ter še gladka zmaga nad Turčijo. Sledila je slabša predstava s Severno Makedonijo ter solidna proti Rusiji, kjer pa je četa Alberta Giulianija predvsem zaradi padca zbranosti v zaključkih nizov izgubila z 0:3. Nato pa so se fantje zbrali in začeli pisati pravcato pravljico. Marsikdo jih je še pred tekmo z Bolgari pošiljal domov, a nato so dvomljivcem zaprli usta.

Finale EP v odbojki

Športna smetana v Stožicah

Da je odbojka s prenosi na Kanalu A in VOYOseptembra šport št. 1 v Sloveniji, so tekom prvenstva dokazovala številna znana imena: tako so se v Stožicah zvrstili zlati košarkar Luka Dončić, svetovna prvakinjaIlka Štuhec, zmagovalec skupnega seštevka v smučarskih skokih Peter Prevc, predsednik Uefe Aleksander Čeferin in še mnogi drugi znani številni obrazi s sveta športa, zabave, politike in podjetništva. Z zastavo je v Stožicah ponosno mahal tudi sam predsednik države Borut Pahor. Zmaga proti Bolgarom (3:1), proti katerim so Slovenci sicer nesrečno izgubili prvi niz, nato pa prikazali bravurozno predstavo, je Giulianijevi četi povrnila samozavest, hkrati pa zaupanje v to, da lahko gredo vse do konca.

Ko so Sloveniji nasproti stali Rusi, aktualni evropski prvaki, ki jih bodo prestolu zamenjali bodisi Slovenci bodisi Srbi, so mnogi dvomili v uspeh Slovenije, ki je v skupinskem delu klonila z 0:3. A z izjemno taktično predstavo, ki je morda dala vedeti, da so na prvi tekmi fantje marsikaj skrivali, so Slovenci skorajda povsem razorožili visokoleteče Ruse. Ti so v Stožicah padli s 3:1. In ko so enkrat padli branilci naslova, v glavah Slovencev ovir na poti do samega vrha ni bilo več.

Pa vendarle so se našli jeziki, ki so govorili, da Sloveniji v polfinalu nasproti stojijo dvakratni zaporedni svetovni prvaki - Poljaki. Ti so bili prepričani v svojo zmago, kar je bilo čutiti tudi iz njihovih podcenjujočih komentarjih pred tekmo. Pa vendarle: dobra igra, izločitev evropskih prvakov ter zelo ugodni medsebojni obračuni s Poljaki na evropskih prvenstvih je bil dovoljšen razlog, da so Slovenci verjeli v svoje možnosti za uspeh. In na koncu so tudi uspeli. Poljaki so se skuhali v stoženskem kotlu in v ključnih trenutkih delovali povsem izgubljeno. Slovenci so znali reče 'hvala' in si z novo fantastično predstavo ter zmago nad Poljaki zagotovili vsaj srebrno medaljo. Obenem pa sporočili: na to prvenstvo smo prišli z jasnim ciljem in to je zlata medalja!