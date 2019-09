Za Slovenijo bo na EP navijal tudi selektorjev sin Ludovico Giuliani

Pred začetkom evropskega odbojkarskega prvenstva je selektor slovenske izbrane vrste Alberto Giuliani, po dveh prijateljskih tekmah s Srbi, svojim varovancem namenil krajši počitek. Tudi sam se je odpravil domov, k soprogi in sinu Ludovicu. Odbojkarskemu igralcu, ki ga je med pripravami obiskal v Sloveniji in ki bo med EuroVolleyjem zagotovo stiskal pesti za očeta in uspeh Slovenije.