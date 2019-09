Pred odbojkarskim EP: Veliko zanimanje za tekme v Stožicah

Za obračun med Slovenijo in Rusijo, ki bo na sporedu 18. septembra in bo predstavljal vrhunec dvobojev skupine C, so vstopnice v Zelenem ringu praktično že razprodane, na voljo pa so še mesta v Rdečem ringu.

Veliko zanimanje vlada tudi za uvodni dan prvenstva, 12. septembra, ko se bodo slovenski odbojkarji srečali z Belorusi ter za tekmo med Slovenijo in Finsko, ki jo bosta reprezentanci odigrali 14. septembra. Slovenija bo na prvenstvu nastopila osmič. Leta 2001 v Ostravi si je delila predzadnje, 11. mesto, leta 2007 je bila v Sankt Peterburgu zadnja, 16., v Izmirju leta 2009 15., na prvenstvu v Avstriji deveta, na Dunaju je zabeležila tudi prvi dve zmagi na prvenstvih, potem ko je bila boljša od Avstrije in Turčije. Uvrstila se je v dodaten boj za četrtfinale, kjer jo je zaustavila Finska, na koncu je zasedla deveto mesto. V danskem Herningu pred šestimi leti so takrat izbranciLuke Slabeta v uvodni tekmi senzacionalno ugnali Srbijo, nato pa klonili proti Finski in Nizozemski ter izpadli že po predtekmovanju, njihova končna uvrstitev je bila 13. mesto.

Pravo pravljico pa so pod vodstvom še enega italijanskega strategaAndree Gianija doživeli pred štirimi leti v Bolgariji. Po predtekmovanju sicer še ni kazalo na njihov uspeh, saj so v predtekmovanju izgubili s Poljsko in Belgijo, premagali pa Belorusijo, nato pa v tekmah na izpadanje po vrsti premagali Nizozemsko, Poljsko in Italijo in si zagotovili zgodovinsko srebrno kolajno.

Najuspešnejša država na evropskih prvenstvih je prav Rusija s 14 zlatimi kolajnami, šest jih je osvojila Italija, nekdanja Češkoslovaška je bila najboljša trikrat, Srbija dvakrat, Romunija, Nizozemska, Španija in Poljska pa imajo po en naslov.