Pred Slovenci na svetovnem prvenstvu težka tekma z Bolgari

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 11.30 na Filipinih igrala drugo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva. Pred našo izbrano vrsto, ki je na uvodnem srečanju v Manili prepričljivo odpravila Čile, je težek obračun z vse boljšimi Bolgari.

Slovenski odbojkarji so svoj tretji nastop na svetovnih prvenstvih odprli z zmago nad Čilom, ki je bil za začetek tekmovanja tekmec po meri. Proti južnoameriškim predstavnikom si naši fantje niso dovolili zdrsa, kakršnemu smo bili v uvodnem krogu prvenstva priča pri Japoncih, Kubancih, Irancih, Ukrajincih in tudi Srbih in so tekmo izkoristili predvsem za uigravanje in preizkušanje novih kombinacij.

Te bodo tudi na dvoboju z Bolgarijo še kako prav prišle slovenskemu selektorju Fabio Soli, ki ima še vedno nekaj težav s sestavo svoje zasedbe in je moral na tekmi s Čilom na sprejemalsko mesto namesto Tineta Urnauta poslati Nika Mujanovića, sicer enega od dveh slovenskih korektorjev.

Fabio Soli in Tine Urnaut FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Italijanski strateg ob tem poudarja, da bo na jutrišnji tekmi o zmagovalcu odločal način igre, ki bo prevladal: "Igrati moramo zares dobro odbojko, saj imajo Bolgari zelo dober servis in ne samo to, imajo tudi dva zelo pomembna napadalca, Nikolova in Atanasova. Gre za zelo visoko ekipo, ki je agresivna v bloku in zato je za nas edini način, da se jim bomo lahko zoperstavili, da bomo igrali pametno. Po mojem mnenju nimamo enakega telesnega potenciala kot Bolgari in če bomo jutri skušali igrati na enak način kot oni, bo tekme hitro konec. Igrati moramo pametno, si korak po korak graditi priložnosti in poizkušati igrati na dolge izmenjave žoge. Menim, da je to edini način, ki nas vodi do zmage." V zadnjih letih so Bolgari našim odbojkarjem povzročili kar nekaj težav in jim z nepričakovanimi zmagami na svetovni lestvici odščipnili precej pomembnih točk. Z dobro igro so si v Manili priigrali tudi zmago nad višjepostavljeno Nemčijo, od katere so bili boljši s 3:0.

Alen Pajenk FOTO: Odbojkarska Zveza Slovenije icon-expand

Kakovostnega vzpona tekmecev se zaveda tudi naš srednji bloker Alen Pajenk: "Bolgari v zadnjem času nekako prehajajo na tisti višjo raven odbojke in res igrajo čudovito. Imajo odličen napad dobesedno z vseh strani in igrati bomo morali zares potrpežljivo, sploh glede na njihov dober blok, ob tem pa iskati točke v protinapadih. Seveda pa bomo morali kaj več pokazati tudi na servisu." Reprezentanci Slovenije in Bolgarije sta se nazadnje srečali junija, in sicer na turnirju elitne Lige narodov v Burgasu, kjer so po hudem boju s 3:1 slavili gostitelji. Lani so bili v Ligi narodov boljši Slovenci, ki bodo po besedah podajalca Gregorja Ropreta stavili predvsem na potrpežljivost.

Gregor Ropret FOTO: Odbojkarska Zveza Slovenije icon-expand

"Vemo, da nas čaka zelo, zelo težka tekma proti poletni in fizično zelo močni ekipi, tako da bo zelo pomembno, da bomo servirali bolje kot smo to delali proti Čilu, da si malo olajšamo delo v bloku in obrambi. V napadu moramo predvsem skrbeti, da žogo precej časa držimo na naši strani, igramo z blokom, se ščitimo in smo potrpežljivi ter potem čakamo svojo priložnost, kako prebiti njihov visok blok. Vemo, da so Bolgari odlični serverji, vseh šest, ki so na igrišču, lahko v vsakem trenutku doseže as, v napadu pa je Aleks Nikolov trenutno v odlični formi. Včeraj proti Nemčiji je dal več kot polovico vseh točk svoje ekipe in je absolutno njihova prva nevarnost. Prav zato jih moramo odmakniti od mreže in se skoncentrirati na to, da dobro branimo napade Nikolova," pravi Ropret. Tekma med Slovenijo in Bolgarijo se bo v dvorani Mall of Asia v Manili začela ob 11.30.