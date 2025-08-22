Pred slovenskimi odbojkaricami zgodovinska prva tekma na SP

Za varovankami italijanskega selektorja na slovenski klopi Alessandra Oreficeja je že dolgo poletje, a vrhunec je šele pred vrati. Slovenske odbojkarice bodo po nastopih v evropski zlati ligi in uspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 nastopile še na svojem premiernem SP.

Pred odhodom na SP so Slovenke odigrale dve pripravljalni tekmi z Belgijo. Prva se je končala z remijem 2:2. Drugo so Slovenke dobile s 3:1, nato sta reprezentanci odigrali še peti niz, ki ga je dobila Belgija.

Slovenke so na Tajsko odpotovale v ponedeljek zvečer in v Azijo prispele v torek. V sredo so že preizkusile teren in opravile prvi trening pred petkovim uvodnim dejanjem.