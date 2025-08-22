Pred slovenskimi odbojkaricami zgodovinska prva tekma na SP

Za varovankami italijanskega selektorja na slovenski klopi Alessandra Oreficeja je že dolgo poletje, a vrhunec je šele pred vrati. Slovenske odbojkarice bodo po nastopih v evropski zlati ligi in uspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 nastopile še na svojem premiernem SP.
Pred odhodom na SP so Slovenke odigrale dve pripravljalni tekmi z Belgijo. Prva se je končala z remijem 2:2. Drugo so Slovenke dobile s 3:1, nato sta reprezentanci odigrali še peti niz, ki ga je dobila Belgija.
Slovenke so na Tajsko odpotovale v ponedeljek zvečer in v Azijo prispele v torek. V sredo so že preizkusile teren in opravile prvi trening pred petkovim uvodnim dejanjem.
"Za nami je dolgo potovanje, vendar smo se dobro prilagodili na časovno razliko. Opravili smo prvo video analizo, prav tako pa tudi trening, na katerem smo pozornost namenili predvsem taktični pripravi na prihajajoče tekme," je po prvem treningu dejal Orefice.
Selektor bo na SP računal na 14 odbojkaric. Na seznamu so srednje blokerke Saša Planinšec, Nika Milošič in Mirta Velikonja Grbac, podajalki Eva Pavlović Mori in Žana Ivana Halužan Sagadin, korektorici Eva Zatković in Polona Frelih, proste igralke Emi Jurič, Anja Mazej in Katja Banko ter sprejemalke Lorena Lorber Fijok, Žana Godec, Fatoumatta Sillah in Mija Šiftar.
V skupini D sta še reprezentanci Češke in Argentine. V nedeljo ob 11. uri bodo naslednje tekmice Čehinje, za konec pa se bodo Slovenke v torek ob 11. uri merile še z Argentino. Najboljši dve ekipi se bosta uvrstili v osmino finala.
