Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Pred slovenskimi odbojkaricami zgodovinska prva tekma na SP

Nakhon Ratchasima, 22. 08. 2025 10.05 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14.30 odigrala zgodovinsko prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. V Nakhon Ratchasimi se bodo slovenske odbojkarice za uvod letošnjega SP na Tajskem v skupini D merile z olimpijskimi podprvakinjami iz ZDA. Američanke so na svetovni lestvici sedma reprezentanca, Slovenija je 25.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za varovankami italijanskega selektorja na slovenski klopi Alessandra Oreficeja je že dolgo poletje, a vrhunec je šele pred vrati. Slovenske odbojkarice bodo po nastopih v evropski zlati ligi in uspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 nastopile še na svojem premiernem SP.

Pred odhodom na SP so Slovenke odigrale dve pripravljalni tekmi z Belgijo. Prva se je končala z remijem 2:2. Drugo so Slovenke dobile s 3:1, nato sta reprezentanci odigrali še peti niz, ki ga je dobila Belgija.

Slovenke so na Tajsko odpotovale v ponedeljek zvečer in v Azijo prispele v torek. V sredo so že preizkusile teren in opravile prvi trening pred petkovim uvodnim dejanjem.

Alessandro Orefice
Alessandro Orefice FOTO: Luka Kotnik

"Za nami je dolgo potovanje, vendar smo se dobro prilagodili na časovno razliko. Opravili smo prvo video analizo, prav tako pa tudi trening, na katerem smo pozornost namenili predvsem taktični pripravi na prihajajoče tekme," je po prvem treningu dejal Orefice.

Selektor bo na SP računal na 14 odbojkaric. Na seznamu so srednje blokerke Saša Planinšec, Nika Milošič in Mirta Velikonja Grbac, podajalki Eva Pavlović Mori in Žana Ivana Halužan Sagadin, korektorici Eva Zatković in Polona Frelih, proste igralke Emi Jurič, Anja Mazej in Katja Banko ter sprejemalke Lorena Lorber Fijok, Žana Godec, Fatoumatta Sillah in Mija Šiftar.

V skupini D sta še reprezentanci Češke in Argentine. V nedeljo ob 11. uri bodo naslednje tekmice Čehinje, za konec pa se bodo Slovenke v torek ob 11. uri merile še z Argentino. Najboljši dve ekipi se bosta uvrstili v osmino finala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka slovenija ženska reprezentanca sp zda
Naslednji članek

Slovenci na pripravah brez Možiča, Kovačič spregovoril o ciljih na SP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110