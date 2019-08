Pred tekmo za biti ali ne biti Slovenke na treningu nagovoril predsednik OZS

"Vsi mi, ki z dekleti sodelujemo na tem EP, smo začutili, da je danes dan, tekma, ki bo determinirala to EP. Zdi se mi primerno in potrebno, da dekleta po dveh težkih tekmah, ki so ju preživela, slišijo nekaj spodbudnih besed z moje, naše strani in potrudil sem si jim to tudi prenesti," nam je na prizorišču slovenske skupine B v Lodžu zaupal Metod Ropret . Ta je po gladkih porazih Slovenk s Poljsko in Belgijo natočil čistega vina. "Treba je biti objektiven in pošteno oceniti: igrali smo proti dvema reprezentancama, ki trenutno sodita v sam vrh. Na trenutke smo igrali korektno in dobro, kar bi za marsikatero reprezentanco, ki sodeluje na tem EP, bilo dovolj ali več kot dovolj. Za ti dve žal ne. Danes in v sredo pa sta pred nami tekmi, kjer bomo lahko normalno igrali, proti reprezentancama naše ravni in našega dometa," je razložil predsednik OZS.

"Italija, Belgija in Poljska trenutno sodijo v sam vrh, mi s to mlado reprezentanco še ne. Tekmovanja na vrhunski ravni so nujna in obvezna popotnica po poti do višjega položaja na svetovni lestvici. Ni druge poti: do zmag pridemo le preko porazov. Ti so sestavni del športa. Naučiti se je treba tudi tega in iz njih potegniti čim več kar lahko," je zaključil Ropret.

Dekleta so se že v hotelu po porazu z Belgijo pogovorila

Slovenska kapetanka Eva Mori po dveh porazih s favoriziranima reprezentancama Poljske in Belgije pravi, da se v slovenskem taboru zavedajo, da prostora za napake ni več ter da si igralke ne bodo smele dovoliti ponovitve slabih uvodov s tekem proti Poljski in Belgiji. "Rekle smo si, da moramo pozabit poraz in danes je ta dan, ko mislim, da bomo doživele tisto prvo zmago na EP," je povedala kapetanka. "Prostora za ogrevanja danes ne bo. Tisti dve tekmi smo igrali v krču v prvem nizu, mislim, da danes prostora za napake ne bo. Izkoristiti moramo vsako žogo in pokazati, kar znamo," je dejala Morijeva. "Že včeraj smo se v sobi pogovarjale in rekle smo si, da nimamo kaj izgubiti. Moramo pokazati našo igro, biti sproščene in uživati v igri. Do sedaj smo bile malo v krču in mislim, da samo če se sprostimo, bomo pokazale pravo igro in prinesle to zmago domov,"je zaključila podajalka slovenske reprezentance.