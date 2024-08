Pred začetkom kvalifikacij za odbojkarsko EP: 'Delamo dobro in smo na pravi poti'

Slovenske odbojkarice so s tekmama proti Romuniji končale niz pripravljalnih obračunov pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki jih bodo naša dekleta proti Izraelkam in Estonkam igrala konec avgusta. Slovenke so bile uspešnejše tako od Madžark kot od Belgijk, izkazale pa so se tudi v boju z Romunkami, ki so jih dvakrat zapored gladko premagale.

Slovenski selektor Alessandro Orefice je obe srečanji z romunsko vrsto začel z enako zasedbo, s podajalko Evo Pavlović Mori, korektorico Evo Zatković, srednjima blokerkama Sašo Planinšec in Niko Milošič ter sprejemalkama Loreno Lorber Fijok in Mijo Šiftar, medtem ko je na mestu proste igralke na prvi tekmi priložnost dobila Anja Mazej, na drugi pa Katja Banko. Italijanski strateg na slovenski klopi se je lahko razveselil povratka Mirte Velikonja Grbac po poškodbi prsta, še vedno pa ne more računati na Seleno Leban, zato je mesto sprejemalke občasno zapolnila Fattoumata Sillah.

Slovenke so imele tako na prvi kot na drugi tekmi vseskozi nadzor nad potekom tekme. Na uvodnem srečanju so bile še posebej prepričljive v prvem nizu, ko so odlično servirale, zelo dobro blokirale in zaključile praktično vse protinapade ter tekmicam prepustile le 12 točk. V drugem in tretjem nizu so Romunke sicer obakrat povedle, vodile že tudi s štirimi in celo petimi točkami naskoka, a so Slovenke, ko je bilo to najbolj potrebno, dvignile raven igre in tudi v izenačenih končnicah nizov ostale zbrane. Prav s tem je bil selektor Orefice najbolj zadovoljen: "Zadovoljen sem s tem, kar so dekleta pokazala. Vidi se, da so tudi v času moje odsotnosti delala zelo dobro in trenirala na visoki ravni. Mislim, da delamo dobro in da smo na pravi poti, tudi kemija v ekipi izven igrišča je zelo dobra in kombinacija obojega je tisto, kar potrebujemo. Igrali smo precej dobro in tudi, ko smo zaostajali, smo se na račun dobre taktike, predvsem pa na račun pristopa igralk, vrnili v igro. Ko nam ni šlo, smo vseeno dobro servirali, se dobro branili in kar je zelo pomembno, dobro igrali v protinapadu. V drugem nizu celo brez napake in to nam je prineslo rezultat, ki smo ga želeli."

Tudi na drugi tekmi so bile naše odbojkarice boljše. V prvem nizu so po zaostanku s 3:8 in 6:11 hitro izenačile in ušle na 16:13, vodile tudi z 21:17, nato pa slabše sprejemale in Romunkam omogočile izenačenje na 23. točki. A v zaključku so bile naše igralke že pregovorno bolj zbrane. So pa zato nekoliko slabše igrale v drugem nizu, ko so imele precej težav s sprejemom neugodnih servisov Romunk, posledično se niso znašle niti v napadu. Tekmice so to s pridom izkoristile in slavile s 25:19. A že v tretjem, pa tudi v četrtem nizu, ko je Orefice priložnost ponudil še Anji Mazej, Naji Kukman, Mirti Velikonja Grbac in Žani Ivani Halužan Sagadin, Niko Milošič pa preselil na mesto korektorice, so Slovenke stvari spet postavile na svoje mesto in se veselile še druge zmage nad sicer četrto reprezentanco letošnje Zlate evropske lige.

Kapetanka slovenske reprezentance Saša Planinšec je bila po odigranih srečanjih z Romunkami precej zadovoljna: "Na teh tekmah smo se najbolj posvetili bloku in obrambi, skušali smo tudi čim bolj uigrati ekipo, da v danih trenutkih že razumemo, katera igralka ima kakšno nalogo in da lahko lažje sodelujemo. Mislim, da smo skozi te trening tekme prikazovale vedno boljšo igro, z izjemo današnje, ko nam je nekoliko zmanjkalo telesne moči. Doslej smo opravile dobro delo in komaj že čakamo na kvalifikacije."

