Predsednik OZS postal podpredsednik evropske odbojkarske zveze

Da evropska odbojka potrebuje spremembe na vseh področjih, je jasno že nekaj časa, s ciljem uvedbe pozitivnih sprememb pa se je zgodila prva večja v dolgih letih – CEV bo v prihodnje predsedoval 43-letni Hrvat Roko Sikirić, nekdanji odbojkar, ki je v drugem krogu volitev na kongresu v Neaplju, s 36 prejetimi glasovi, prepričljivo ugnal prvega favorita za predsedniški stolček, Italijana Renata Areno (16 glasov).

Zmagovalec volitev je v Bostonu in Connecticutu zaključil študija globalnega in športnega manegmenta. Že v svoji kandidaturi pa je napovedal vrsto sprememb in inovacij v evropski odbojki, ki jih je po izvolitvi potrdil: "Prepričan sem, da šport potrebuje vodje iz manjših zvez, ki znajo bolje prepoznavati probleme in imajo bolj celostno sliko. Predstavniki večjih zvez se namreč redko soočajo s finančnimi težavami in se pogosto ne zavedajo realnega stanja v športu. Skozi svoje delo za evropsko zvezo sem spoznal predstavnike vseh 56 zvez, velikega števila klubov in drugih deležnikov, zato sem s stanjem v evropski odbojki zelo dobro seznanjen. Moja najpomembnejša naloga bo, da bo CEV prenehala živeti na račun zvez, temveč zanje in da 57 odstotkov letnega proračuna CEV ne bo financiranega s strani zvez in klubov. CEV mora postati institucija, ki lahko financira samo sebe."