Predsednik Ropret: Hvala vam, medijem, da smo skupaj gradili to zgodbo

To je prvi vtis pravkar končanega evropskega prvenstva, ki ga je gostila tudi Ljubljana, pa čeprav po finalu in porazu s Srbijo z 1:3 ostaja kanček grenkobe. "Res je, da ta hip nismo ravno evforični. Poraz v finalu nas še malce peče, a po dnevu ali dveh se bomo zavedli, kaj smo pravzaprav naredili. Ne zgolj po tekmovalni plati, tudi po organizacijski smo uspeli pod streho spraviti velik zalogaj. Čestitke dežujejo z vseh strani," je novinarju 24UR Maticu Flajšmanu ob povratku v domovino po osvojeni srebrni medalji hitel pripovedovati predsednik OZS Metod Ropret , brez dvoma eden ključnih mož slovenskega odbojkarskega "booma" v zadnjih letih. "Če bi mi nekdo pred sedmimi leti rekel, da bom v naslednjem obdobju na čelu zveze in reprezentance, ki bo dvakrat igrala v finalu EP in ki bo mešala štrene vsem najboljšim na svetu, bi ga verjetno nekam poslal. Ponavljam, ne gre samo za športno-tekmovalno plat, velik razcvet smo uspeli doseči tudi po organizacijsko-poslovni plati." Predsednik si, skupaj s sodelavci, lasti še en viden uspeh.

"Ko smo začenjali zgodbo, smo nekajkrat uspeli privabiti ugledne reprezentance, a so bile dvorane v glavnem milo rečeno na pol prazne. Na tem evropskem prvenstvu je ljudi zajela odbojkarska mrzlica in večkrat se je iskala "karta več". To je podatek, na katerega smo najbolj ponosni." Prav navijači so bili rdeča nit prvenstva. Pred EP so v odbojkarski zvezi upali, da bo dvorana Stožice vsaj približno polna. A ko je šlo zares, ni bila samo polna, ampak prepolna. V nekaj dneh je v športni Evropi postala sinonim za neosvojljivo trdnjavo, peklensko vzdušje v njej pa je nagnalo strah v kosti tudi svetovnim prvakom Poljakom in evropskim prvakom Rusom. Navkljub fantastičnemu razpletu odbojkarske zgodbe pa so odlični rezultati na parketu in zunaj njega hkrati tudi obveza za naprej. "Mislim, da gre ta naša zgodba enako podjetno naprej. Ob tem gre zahvala tudi vam, medijem, da ste nam tako plodno pomagali graditi to zgodbo."