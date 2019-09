Predsednik sijal od navdušenja: S takšno igro lahko igramo proti vsakomur

To je bila prava odbojkarska rapsodija v režiji sijajnih slovenskih reprezentantov, ki so od prvega do zadnjega povsem zasenčili številne bolgarske zvezdnike in se povsem zasluženo uvrstili med najboljših osem reprezentanc na 31. evropskem prvenstvu.



Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret je novinarskemu kolegu Maticu Flajšmanu v kratkem pogovoru po tekmi zaupal, da je bil na dan tekme zelo nervozen. "Da, pred tekmo sem bil nervozen, zdaj pa nič več. Zares velika škoda za prvi niz, ki smo ga imeli praktično že dobljenega, a nismo bili dovolj potrpežljivi, da ga zaključimo v svojo korist. Nato je nastopil še mrk takoj na začetku drugega niza, kart je povzročilo novega skrbi pri vseh nas, toda fantje so kot nič kolikokrat doslej pokazali, da znajo strniti vrste takrat, ko je to najbolj potrebno. V nadaljevanju so povsem zagospodarili na parketu v Stožicah in si to zmago več kot zaslužili," je uvodoma dejal Ropret, ki se zaveda, da je bila igra varovancev Alberta Giulianija na tako visoki ravni, da se lahko enakovredno kosajo z vsako reprezentanco na svetu.