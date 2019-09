Predzadnja slovenska ovira so Makedonci: Radi bi bili konkurenčni favoriziranim Slovencem

V skupinskem delu odbojkarskega EP v Ljubljani naše reprezentante čakata še dve tekmi. Dvoboj s Severno Makedonijo, ki bo proti gostiteljem prvenstva močno motivirana, bo bržkone ogrevanje za veliki spopad z Rusijo za prvo mesto v skupini. A naši fantje sporočajo, da bodo tudi Makedonce jemali zelo resno. Prenos bo na Kanalu A in VOYO, v torek od 17. ure naprej.

Največji uspeh Makedoncev je drugo mesto v evropski ligi, ki so ga osvojili kar trikrat, v letih 2015, 2016 in 2017. S premiernim nastopom na evropskem prvenstvu se tako uresničujejo sanje številnih generacij odbojkarjev, ki so nosili rdeče-rumeni dres z državnim grbom. "Kot novinci na prvenstvih moramo igrati sproščeno, brez pritiskov, saj smo si nastop na prvenstvu zares zaslužili," pravi kapetan Severne Makedonije Nikola Gjorgiev, ki obljublja, da bodo na tekmi z gostitelji prvenstva Slovenci poskušali zgolj uživati ....

Ponedeljek je (bo) za Slovence prost dan, v torek pa se bodo pomerili s Severno Makedonijo. Prenos bo na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 17. uri.

S Slovenijo, ki bo v Stožicah seveda uživala vlogo nespornega favorita, so se nazadnje pomerili leta 2015, ko so naši odbojkarji slavili s 3:0. Reprezentanci sta se pred tem kar trikrat srečali leta 2014. Dvakrat v okviru evropske lige, ko je vsaka izmed ekip vknjižila eno zmago s 3:1 in na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2015, ki jih je gostila Arena Stožice. Na prizorišču letošnjega EuroVolley-ja so bili s 3:2 boljši Slovenci. Po besedah generalnega sekretarja Makedonske odbojkarske federacije,Zorana Karanovića, imajo tisto tekmo v lepem spominu: "Na takratnem turnirju smo bili lepo sprejeti. Odigrali smo dobro partijo s Slovenci in že takrat povedali, da imate ekipo za velike rezultate, kar se je kmalu potrdilo. Čeprav se nam takrat v močni konkurenci ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo, je vaša prestolnica ponovno del naše odbojkarske zgodovine. V isti dvorani namreč prvič nastopamo v družbi najboljših evropskih reprezentanc."

Severna Makedonija še nima zmage na EP. FOTO: CEV

Že uvrstitev na prvenstvo stare celine je za Severno Makedonijo velik uspeh, a v ekipi verjamejo, da je 2019 leto čudežev, čeprav po uvodnih porazih želja po osmini finala močno polzi ... "Na vsaki tekmi posebej bi radi bi igrali na takšni ravni, da bomo enakovredni tekmeci drugim reprezentancam. Želimo si uvrstitve v osmino finala, a se je po začetnih tekmah izpostavilo, da je to zelo težka naloga. Rusija in Slovenija sta prvi favoritinji te skupine. Mi smo motivirani in pripravljeni, saj smo to poletje dolgo delali, vendar na koncu odloča igrišče," pred tekmo s Slovenijo pravi Karanović.