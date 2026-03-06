'Premagati Fenerbahče je velika stvar'

To je bila predstava za odbojkarske sladokusce. ACH Volley je znova pokazal, da je bil v prvi polovici sezone upravičeno del elitne klubske odbojke v Evropi, z zmago proti Fenerbahčeju na prvi četrtfinalni tekmi pokala CEV pa potrdil, da je še kako v igri za napredovanje med štiri najboljša moštva v omenjenem tekmovanju. Trener Ljubljančanov Igor Kolaković je s sodelavci pripravil odlično taktiko, ki so jo njegovi varovanci v uvodnem nizu izpeljali do potankosti. Pustiti tako dobro moštvo, kot je Fenerbahče s številnimi zvezdniki svetovnega kova, na le 17 točkah, je jasen pokazatelj vrednosti Tineta Urnauta, Tončka Šterna in druščine.

Odbojkarji ACH Volleyja so prikazali odlično igro in zasluženo dobili prvo četrtfinalno tekmo pokala Evropske odbojkarske zveze proti velikemu Fenerbahčeju. FOTO: Damjan Žibert

Prav mlajši od bratov Štern je bil skozi celotno srečanje nerešljiva uganka za turško moštvo, 31-letnik se je ustavil pri neverjetnih 35 točkah in po tekmi med drugim poudaril, da kljub tesni zmagi, ki bi bila glede na prikazano lahko tudi prepričljivejša, da ni razloga za grenak priokus. "Moramo se zavedati, da je na drugi strani mreže stalo izjemno moštvo, ki je vajeno igrati takšne tekme. Vedeli smo, da se bodo po slabšem uvodnem nizu v nadaljevanju tekme pobrali in igrali tako, kot znajo," je po tekmi polni preobratov hitel razlagati Tonček Štern. "Začeli smo zelo prepričljivo. Servis je bil odličen, a vedeli smo, da se bodo v nadaljevanju tekme dvignili. Treba bo analizirati tekmo, a lahko smo zadovoljni s prikazanim."

Odlična ekipna predstava za novo potrditev visoke kakovosti moštva iz Tivolija. FOTO: Damjan Žibert