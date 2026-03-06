'Premagati Fenerbahče je velika stvar'

To je bila predstava za odbojkarske sladokusce. ACH Volley je znova pokazal, da je bil v prvi polovici sezone upravičeno del elitne klubske odbojke v Evropi, z zmago proti Fenerbahčeju na prvi četrtfinalni tekmi pokala CEV pa potrdil, da je še kako v igri za napredovanje med štiri najboljša moštva v omenjenem tekmovanju.
Trener Ljubljančanov Igor Kolaković je s sodelavci pripravil odlično taktiko, ki so jo njegovi varovanci v uvodnem nizu izpeljali do potankosti. Pustiti tako dobro moštvo, kot je Fenerbahče s številnimi zvezdniki svetovnega kova, na le 17 točkah, je jasen pokazatelj vrednosti Tineta Urnauta, Tončka Šterna in druščine.
Prav mlajši od bratov Štern je bil skozi celotno srečanje nerešljiva uganka za turško moštvo, 31-letnik se je ustavil pri neverjetnih 35 točkah in po tekmi med drugim poudaril, da kljub tesni zmagi, ki bi bila glede na prikazano lahko tudi prepričljivejša, da ni razloga za grenak priokus.
"Moramo se zavedati, da je na drugi strani mreže stalo izjemno moštvo, ki je vajeno igrati takšne tekme. Vedeli smo, da se bodo po slabšem uvodnem nizu v nadaljevanju tekme pobrali in igrali tako, kot znajo," je po tekmi polni preobratov hitel razlagati Tonček Štern. "Začeli smo zelo prepričljivo. Servis je bil odličen, a vedeli smo, da se bodo v nadaljevanju tekme dvignili. Treba bo analizirati tekmo, a lahko smo zadovoljni s prikazanim."
Štern pravi, da je bila dozdajšnja evropska pot za precej okrepljeni ACH Volley uspešna. "Vse tekme, od kvalifikacij naprej preko skupinskega dela Lige prvakov so pokazale, kje trenutno stojimo v kvalitativnem smislu. Z vsem spoštovanjem do domačega državnega prvenstva, toda tekme na mednarodni ravni so objektivni pokazatelj vrednosti moštva. Iz tekme v tekmo smo rasli, sproti izboljševali pomanjkljivosti v igri in prišli do ravni, ko se lahko povsem enakovredno kosamo z najboljšimi klubi v Evropi," je prepričan eden nosilcev igre ACH-ja.
"Menim, da smo v vmesnem času precej izboljšali ključna segmenta igre - začetni udarec in sprejem. Danes v vrhunski odbojki brez tveganja oziroma močnega začetnega udarca zelo težko igraš proti najboljšim ekipam. Jasno je, da vsako tveganje prinaša tudi kakšno napako več, a pomembno je, da smo kakovost začetnega udarca dvignili na višjo raven," je še pristavil Tonček Štern.
