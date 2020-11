Preobrat: Urnaut s Kitajske v najmočnejšo ligo na svetu

Eden najboljših odbojkarskih sprejemalcev na svetu, Korošec Tine Urnaut , z igranjem za kitajskega prvaka Shanghai Golden Age nima sreče. Po tem, ko je prejšnjo sezono v velemestu Šanghaj z nestrpnostjo pričakoval priložnost za dokazovanje ter bil vrhunsko pripravljen in primerno spočit, je tekmovalno leto odnesel koronavirus, športnik z Raven pa se je s kar nekaj mukami vrnil v domovino. Računal je, da bi lahko v Monzi, s katero je imel dogovor za nadaljevanje sezone, odigral vsaj nekaj tekem, a je bilo prvenstvo v najmočnejši evropski ligi zaradi pandemije covida-19 odpovedano. Ostalo je pri treningih, a že aprila se je veselil vrnitve na Kitajsko. “ Kitajci so bili neskončno korektni, spoštovali so vse dogovore, četudi za klub nisem odigral ene same tekme. Prepričan sem, da se bom vrnil, in pogovori že potekajo,” je pred meseci za športni del oddaje 24ur razlagal Korošec, ki je poletje preživel razpet med Italijo in domovino. Veliko je treniral in se pripravljal na letošnjo sezono – vse s ciljem, da se na Kitajsko vrne v vrhunski formi.

In uspelo mu je izpolniti cilj. Vrnil se je na Kitajsko, četudi je to danes izjemno velik podvig. Sploh birokratski. “Moj oče pravi, da je danes na Kitajsko lažje priti kot v nebesa,” se je ob prihodu slikovito izrazil 32-letnik, ki je na Kitajskem prestal obvezno 14-dnevno karanteno, treniral v hotelski sobi in se trudil ohranjati formo, da bi bil pripravljen na prvi trening v novi sredini. Po karanteni ga je čakala le še vrsta testiranj, tudi na novi koronavirus, glede na negativne teste pa je bilo le še vprašanje dni, kdaj se bo pridružil novim soigralcem. “Potem so opravili še krvne teste. V krvi so bila protitelesa, kar sem smatral kot dobro, a na Kitajskem je očitno drugače. To je pomenilo, da ne morem dobiti delovne vize, posledično me ne morejo registrirati,” je za 24ur.compovedal kapetan slovenske odbojkarske reprezentance, ki ni prav dolgo čakal na novega delodajalca.

Zanj ni bilo dvoma, ampak le Milano

Po tem, ko je bilo jasno, da po koncu sezone na Kitajskem ne bi mogel okrepiti Monze, saj so tam sestavili izjemno zasedbo, ki bo odločeno naskakovala Scudetto, se je Urnaut pred začetkom tekmovalnega leta dogovoril za treniranje z Milanom, tudi z reprezentančnim kolegom, blokerjem Janom Kozamernikom. V prestolnici Lombardije se je udomačil, ob strategu Robertu Piazzi se počuti zelo dobro. Verjel je, da se bo po avanturi na Kitajskem – trajala bi do februarja – vrnil v klub in nadaljeval sezono v najmočnejši ligi na svetu. “Tako pa se je to zgodilo nekoliko prej. Izjemno vesel sem vrnitve v Milano, zdrav sem, željan dokazovanja, in verjamem, da je ta zelo zanimivo sestavljena zasedba, sposobna poseči po vidnih dosežkih v prvenstvu. Veselim se treniranja pod taktirko Piazze, ki ga izjemno cenim in spoštujem,” je za 24ur.com povedal Urnaut, ki se v Italiji počuti zelo dobro. Zaveda se, da to ne bo sezona, kot bi si jo želel, da tribune dvoran ne bodo polne, a zanesljivo bo priložnosti za dokazovanje dovolj, kar je predpogoj za to, da dobro pripravljen znova obleče reprezentančni dres. Če se situacija umiri, bo namreč že v letošnji sezoni na sporedu evropsko prvenstvo, na katerem Slovenci branijo naslov evropskih podprvakov.