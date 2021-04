Prepir po koncu tekme v taboru odbojkarskih prvakov

" Vesel sem, da mi je danes uspela dobra predstava, ampak za to je zaslužna vsa ekipa. V prvem nizu smo 'leteli' po igrišču, v drugem smo padli, toda nismo se predali, dvignili smo glavo in znova prikazali borbeno igro. Mislim, da imamo pred peto tekmo ogromno psihološko prednost, pa tudi prednost domačega terena, in če ponovimo današnjo predstavo, mislim, da se lahko zasluženo veselimo naslova ," je pred zadnjo tekmo v izjavi za uradno spletno stran OZS samozavesten Alen Šket.

Matija Pleško je po porazu zbral ekipo in ji namenil kritike. Po mnenju nekaterih je te izrazil na neposrečen način, Božidar Vučićević pa jih ni znal sprejeti. Nezadovoljstvo je izrazil z neprimernimi besedami, nato pa zapustil sestanek. Pleško ga je poklical nazaj, a je igralec njegovo zahtevo zavrnil, strateg ljubljanske ekipe pa je v jezi napovedal, da ne računa več nanj. Prepir je zagotovo posledica razgretih glav in najbrž bi ostal v slačilnici, če ga ne bi nekdo na tribunah posnel, objavila pa ga je spletna stran Ekipe. Zanimivo bo videti, ali bo Vučićević, ki je lani že zapustil ACH in odšel v Rusijo, a se tudi ekspresno vrnil, zaigral na odločilni, peti tekmi. Po odhodu Mitarja Djurića Pleško nima na razpolago drugega korektorja, tako da bi moral na tem mestu zaigrati nekdo z drugega igralskega mesta. Srba, ki je bil na četrti tekmi povsem nerazpoložen, je nekajkrat menjal sprejemalec Črt Bošnjak .

Kapetan Ljubljančanov Gregor Ropret je bil po koncu seveda razočaran. "Razočaranje je veliko. Imeli smo sijajno priložnost, da zaključimo prvenstvo na domačem igrišču. Imeli smo veliko željo, tako kot oni, ampak na igrišču je enostavno treba to pokazati. Treba je biti agresivnejši v napadu, pri servisu, treba si je želeti doseči točko, ne pa samo upati, da je ne bomo zgrešili. To je nekaj, kar Maribor dela odličnega. Agresivni so z visokimi žogami in to se jim velikokrat obrestuje. Danes smo imeli svoje priložnosti, sploh v prvem in tretjem nizu smo imeli stvari pod kontrolo, nato pa smo padli v neko 'črno serijo' in nismo našli rešitve. Zelo sem razočaran nad današnjim porazom, ampak nova tekma je že čez dva dni–zadnja v finalni seriji, treba bo dati vse od sebe in poskušati presenetiti Maribor na njegovem terenu." Odbojkarji ACH Volleyja so že med samim obračunom kazali nervozo, videti je bilo, da nimajo pravega zaupanja v svojo igro.

Odločilna peta tekma velikega finala za sezono 2020/21 bo v nedeljo v dvorani Tabor. Takrat bo jasno, ali bo Merkur Maribor lovoriko državnih prvakov dvignil tretjič ali ACH Volley Ljubljana osemnajstič.

Po zaključku državnega prvenstva klube med 27. in 30. aprilom čaka še finalni pokalni turnir.