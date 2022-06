Pri 19 evropski podprvak, zdaj eden najbolj zaželenih

Leta 2019, ko je slovenska izbrana vrsta najprej napolnila Stožice, kasneje poskrbela za množično romanje slovenskih športnih navdušencev v Pariz, dvorano Bercy, kjer se je odvijal finale prvenstva stare celine, je bil izbran za najboljšega srednjega blokerja evropskega prvenstva. Naziv, ki bi ga brez dvoma zamenjal za zlato medaljo, a skupaj s soigralci v izbrani vrsti je verjel, da lahko dve leti kasneje naredijo naslednji korak. V Katovicah so odigrali enega najbolj spektakularnih obračunov v zgodovini odbojke: Šlo je za 157 minut dolg polfinale s gostitelji Poljaki, kasneje pa so v finalu ostali brez tako želenega zlata.

Čeprav je bilo razočaranje veliko, je v spremenjenem delovnem okolju v družbi številnih mladcev, ki so del procesa pomladitve izbrane vrste, dodatno motiviran. Kot vse, ki jih ima na voljo Avstralec na klopi izbrane vrste Mark Lebedew , pa komaj čaka domače svetovno prvenstvo.

Pri 26 letih izkušen

Štiričlanska evropska prvenstva, trije naslovi evropskega podprvaka. Zgodba, ki si jo lahko za zgled vzamejo številni mladci, ki jih je Lebedew povabil k sodelovanju, kaljenju. Posamezniki, ki bodo morda že čez štiri leta nosilci slovenske igre ... Ali prej. Vsekakor lahko po nasvet v vsakem trenutku pridejo do Kozamernika, ki je prehodil trnovo pot do kakovostne ravni, ki ga krasi danes. "Lepo je videti številne mlade, ki so se nam pridružili. Menim, da je pomladitev nek naravni proces. Spomnim se priložnosti, ki mi je bila ponujena," se trenutkov, ko je dočakal vpoklic v člansko izbrano vrsto spominja Kozamernik.