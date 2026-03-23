Odbojka

Pri ACH Volleyju vlogo favorita pripisujejo Piacenzi

Ljubljana, 23. 03. 2026 19.45

Avtor:
STA
ACH Volley - Fenerbahče

Odbojkarje ACH Volleya v sredo (prenos na Kanalu A in VOYO) čaka prva tekma polfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV). Gostovali bodo v Piacenzi, kjer si bodo poskušali priigrati kar se da ugoden izid, o finalu pa bo nato odločala povratna tekma v Tivoliju.

Po mnenju kapetana ljubljanske ekipe Tineta Urnauta je Piacenza velik favorit, ne samo obračuna z Ljubljančani, ampak tudi celotnega tekmovanja.

"Glede na drugi polfinalni par bi lahko rekli, da je naš dvoboj s Piacenzo finale pred finalom. Piacenza je zelo kakovostna ekipa, ki igra odlično tudi v končnici italijanskega prvenstva. Lahko, da bo njena dolga serija z Modeno povzročila nekaj utrujenosti, lahko pa jim bo koristila, ker so neprestano v igralnem ritmu. Vsekakor pa ji prepuščamo vlogo favorita," ima visoko mnenje o tekmecu Urnaut, ki obljublja boj za vsako žogo in se nadeja ugodnega rezultata.

Tine Urnaut
FOTO: Damjan Žibert

"Imajo nekaj težav s poškodbami, a so v odlični formi, za njimi je odlična sezona. Imajo kakovostne igralce, toda tudi mi jih imamo. Vsekakor odhajamo v Piacenzo po ugoden rezultat, v vsakem primeru pa bo odločala povratna tekma, ki bo pri nas in to je zagotovo naša prednost, še posebej, če bo Tivoli poln. Že s samo uvrstitvijo v polfinale smo naredili veliko stvar, a to ne pomeni, da smo se s tem zadovoljili," meni izkušeni sprejemalec slovenskih prvakov.

Trener Ljubljančanov Igor Kolaković spremlja zadnje predstave Piacenze, v četrtfinalu italijanskega prvenstva, kjer se meri s favorizirano Modeno, je trenutno izid 2:2, vse tekme pa so bile izenačene in dramatične.

Trener ACH Volleyja Igor Kolaković
FOTO: Profimedia

"Za nas je vsekakor čast, da se bomo merili s tako kakovostno ekipo. A v Italijo vseeno potujemo s svojimi upanji, s svojimi sanjami. V polfinalu želimo zmagati, zavedamo se, da bo težko, vemo, kakšne ambicije in kakovost ima Piacenza," se ne predaja črnogorski strokovnjak, ki opozarja predvsem na servis italijanske ekipe in agresivnost v napadu.

"Pri tem bi izpostavil Turka Ramazana Efeja Mandiracija, ki je letos v italijanskem prvenstvu eksplodiral, dva Kubanca, Joseja Gutierreza in Roberlandyja Simona ter podajalca Paola Porra. Vsi so res agresivni, zelo težko je igrati proti njim. Niso pa tako dobri na sprejemu, tu bomo iskali svoje priložnosti, čeprav nismo ravno ekipa, ki bi s servisi blestela. Če bomo potrpežljivi in borbeni, je vse mogoče," ni pesimistično razpoložen Kolaković.

Po mnenju prostega igralca ACH Volleyja Jani Kovačiča je Piacenza ekipa, ki lahko ob dobrem dnevu premaga vsakega, ob slabem pa tudi s slabšim od sebe izgubi. "Veliko pomanjkljivosti nimajo. Mogoče so malo bolj neizkušena ekipa od nas, ampak so fizični in tehnični, težko je igrati z njimi. Imajo prebliske, znajo pa imeti tudi črne minute. Upam, da jih bodo imeli proti nam čim več," se nadeja Kovačič, ki meni, da bi bili zadovoljni že s porazom 2:3.

Drugi polfinalni par sestavljata belgijski Greenyard Maaseik in nemški Lüneburg.

odbojka ach volley piacenza

Kdo skrbi za glasbo v slačilnici ACH Volley?

bibaleze
Portal
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Zdrav zajtrk za otroke: Praktični nasveti in recepti
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Slovenka, ki živi za celjsko nakupovalno središče
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Človeška evolucija se morda pospešeno spreminja pred našimi očmi
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
dominvrt
Portal
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599