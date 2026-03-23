Pri ACH Volleyju vlogo favorita pripisujejo Piacenzi

Po mnenju kapetana ljubljanske ekipe Tineta Urnauta je Piacenza velik favorit, ne samo obračuna z Ljubljančani, ampak tudi celotnega tekmovanja. "Glede na drugi polfinalni par bi lahko rekli, da je naš dvoboj s Piacenzo finale pred finalom. Piacenza je zelo kakovostna ekipa, ki igra odlično tudi v končnici italijanskega prvenstva. Lahko, da bo njena dolga serija z Modeno povzročila nekaj utrujenosti, lahko pa jim bo koristila, ker so neprestano v igralnem ritmu. Vsekakor pa ji prepuščamo vlogo favorita," ima visoko mnenje o tekmecu Urnaut, ki obljublja boj za vsako žogo in se nadeja ugodnega rezultata.

"Imajo nekaj težav s poškodbami, a so v odlični formi, za njimi je odlična sezona. Imajo kakovostne igralce, toda tudi mi jih imamo. Vsekakor odhajamo v Piacenzo po ugoden rezultat, v vsakem primeru pa bo odločala povratna tekma, ki bo pri nas in to je zagotovo naša prednost, še posebej, če bo Tivoli poln. Že s samo uvrstitvijo v polfinale smo naredili veliko stvar, a to ne pomeni, da smo se s tem zadovoljili," meni izkušeni sprejemalec slovenskih prvakov. Trener Ljubljančanov Igor Kolaković spremlja zadnje predstave Piacenze, v četrtfinalu italijanskega prvenstva, kjer se meri s favorizirano Modeno, je trenutno izid 2:2, vse tekme pa so bile izenačene in dramatične.

