'Pri Fenerju morda še izdatneje vlagajo v moštvo kot pri Ziraatu'

Tekma med ACH Volleyjem in Fenerbahčejem bo zelo posebna za dva odbojkarja ljubljanskega kluba, oba Alena , Pajenka in Šketa . Oba sta na dosedanji športni poti igrala tudi za turškega giganta, ki je v letošnjo sezono vstopil kot kandidat za osvojitev naslova državnega prvaka, kot zasedba, ki bo osvojila Ligo prvakov, a dogaja se jim vse prej kot to. V drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so sicer za zdaj suvereni, drugače pa je v turški Efeler ligi, kjer trenutno zasedajo 6. mesto, sredi januarja je vodstvo kluba poseglo po menjavi trenerja – nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača je zamenjal Taner Atik –, zdaj pa iščejo pot do vrhunskega rezultata.

Zvezdniki, kot so Earvin Ngapeth, Adis Lagumdžija, Barthelemy Chinenyeze, Fabian Drzyzga in mnogi drugi bi morali biti zagotovilo za končni uspeh, a zaenkrat še lovijo želeno formo. "Gre za zasedbo, ki bi lahko po kakovosti, ki jo premore, igrala v Ligi prvakov," je v POPkastu dejal Alen Pajenk, ki je v sezonah 2015/16 in 2016/17 nosil dres kluba iz Carigrada. V drugem letu igranja za Fener pa je bilo vse skupaj zanj še bistveno lažje, saj se mu je v klubu pridružil dolgoletni reprezentančni kolega, v letošnji sezoni pa soigralec pri oranžnih zmajih Alen Šket.

ACH bo prvi dvoboj četrtfinala Evropske odbojkarske zveze proti Fenerbahčeju odigral že v četrtek, ko si bosta zasedbi v roke segli ob 19.50, nato pa se bo začel prvi del obračuna za preboj med štiri najboljše klube v omenjenem tekmovanju.