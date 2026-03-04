Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

'Pri Fenerju morda še izdatneje vlagajo v moštvo kot pri Ziraatu'

Ljubljana, 04. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
ACH Volley

Odbojkarji ACH Volleyja začenjajo misijo Fenerbahče. Zvezdniški tekmec, na čelu katerega je Francoz Earvin Ngapeth, bo njihov nasprotnik v četrtfinalu pokala Evropske odbojkarske zveze. Tekma, ki bo zelo posebna za nekdanjega člana Fenerja Alena Šketa.

Tekma med ACH Volleyjem in Fenerbahčejem bo zelo posebna za dva odbojkarja ljubljanskega kluba, oba Alena, Pajenka in Šketa. Oba sta na dosedanji športni poti igrala tudi za turškega giganta, ki je v letošnjo sezono vstopil kot kandidat za osvojitev naslova državnega prvaka, kot zasedba, ki bo osvojila Ligo prvakov, a dogaja se jim vse prej kot to. V drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so sicer za zdaj suvereni, drugače pa je v turški Efeler ligi, kjer trenutno zasedajo 6. mesto, sredi januarja je vodstvo kluba poseglo po menjavi trenerja – nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača je zamenjal Taner Atik –, zdaj pa iščejo pot do vrhunskega rezultata.

Zvezdniki, kot so Earvin Ngapeth, Adis Lagumdžija, Barthelemy Chinenyeze, Fabian Drzyzga in mnogi drugi bi morali biti zagotovilo za končni uspeh, a zaenkrat še lovijo želeno formo. "Gre za zasedbo, ki bi lahko po kakovosti, ki jo premore, igrala v Ligi prvakov," je v POPkastu dejal Alen Pajenk, ki je v sezonah 2015/16 in 2016/17 nosil dres kluba iz Carigrada. V drugem letu igranja za Fener pa je bilo vse skupaj zanj še bistveno lažje, saj se mu je v klubu pridružil dolgoletni reprezentančni kolega, v letošnji sezoni pa soigralec pri oranžnih zmajih Alen Šket.

ACH bo prvi dvoboj četrtfinala Evropske odbojkarske zveze proti Fenerbahčeju odigral že v četrtek, ko si bosta zasedbi v roke segli ob 19.50, nato pa se bo začel prvi del obračuna za preboj med štiri najboljše klube v omenjenem tekmovanju.

odbojka ACH Volley alen šket fenerbahče

Ljudje pozabljajo, da ni manjkalo veliko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Kako prepoznati nasilje, če otrok ne spregovori?
Kako prepoznati nasilje, če otrok ne spregovori?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela
Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
okusno
Portal
Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551