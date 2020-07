Pri moških prvaka Zemljak in Pokeršnik, pri ženskah Kotnikova in Potokarjeva

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, najbolje rangirani slovenski par, sta končno dočakala prvi skupni naslov državnih prvakov, pri tem pa nista izgubila niti niza. V ponovitvi lanskega finala turnirja svetovne serije v Ljubljani sta tokrat z 2:0 (16, 14) premagala takratna zmagovalca in tudi branilca naslova Tadeja BoženkainVida Jakopina, Boženk je tako ostal brez petega zaporednega naslova, Jakopin pa brez skupno tretjega, prvič je bil najboljši že leta 2010.

Tretja sta bila Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak, v malem finalu sta ugnala največjega talenta slovenske dvoranske odbojke Roka Možiča in njegovega klubskega kolega iz MariboraAlana Košenino.

Kotnikova in Potokarjeva sta v finalu z 2:0 (16, 13) premagali Zalo Špoljarič inLano Žužek, za Kotnikovo je bil to četrti zaporedni naslov in prvi s Potokarjevo. Tretje mesto sta osvojili Tajda Lovšinin Špela Morgan.