'Pri nas brez drame očitno ne gre, a zaslužili smo si končnico Lige narodov'

Slovenski odbojkarji so v precej spremenjeni zasedbi z odliko opravili svojo nalogo v letošnji izvedbi Lige narodov. Ligaški del so po dramatični zmagi nad Srbijo s 3:2 v nizih zaključili na 6. mestu, ki jim prinaša obračun četrtfinala proti dvakratnim olimpijskim prvakom Francozom. V slovenskem taboru so bili po zadnjem turnirju v ljubljanskih Stožicah zadovoljni s prikazanimi igrami.