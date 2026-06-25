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Odbojka

'Pričakovali smo odlično Kanado, proti Bolgarom bo še težje'

Ljubljana, 25. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. N.M.
FOTOGALERIJA: Liga narodov: Slovenija - Kanada

Slovenski odbojkarji so z zmago nad Kanado (3:1 v nizih) odlično odprli drugi (domači) turnir letošnje Lige narodov v ljubljanskih Stožicah in bodo že nocoj ob isti uri (20.30, s prenosom na Kanalu A in VOYO) v okviru drugega kroga gostili izjemno zasedbo aktualnih svetovnih podprvakov Bolgarov. Srednji bloker naše izbrane vrste Jan Kozamernik svari pred ponovitvijo napak, ki bi lahko Slovence drago stale na naslednjih tekmah.

V slovenskem taboru ne skrivajo, da so pričakovali tako zahteven uvodni obračun domačega turnirja Lige narodov, kot se je izkazal kasneje tudi na igrišču stoženske lepotice.

Kanadčani so zelo drago prodali svojo kožo, odigrali odlično tekmo, s katero so močno opozorili nase, pa čeprav so v Ljubljano prispeli brez treh standardnih članov začetne postave. Njihov selektor, sicer nekdanji član ACH Volleyja iz nepozabne sezone 2009/10 Daniel Lewis opravlja zelo kakovostno delo.

"Iskreno povedano smo pričakovali zelo težko tekmo, saj je Kanada odlična reprezentanca. Čeprav so v Stožice prišli brez nekaterih nosilcev igre, so znova pokazali, kako raznolika ekipa so. Igrajo moderno, hitro in fizično odbojko. Na drugi strani pa smo mi storili kakšno napako preveč in jih tako puščali v igri. Do tekme z Bolgari bo treba te stvari popraviti, ker vsakič se sreča ne bo nasmehnila, kot se nam je tokrat," je po zasluženi zmagi nad Kanado dejal eden stebrov slovenske izbrane vrste Jan Kozamernik.

Servisi zrežirali preobrat, proti Bolgariji še težje

Ko je bilo najbolj potrebno, je v domačih krogih priljubljeni "Koza" z nizom fantastičnih servisov uprizoril rezultatski zasuk za zmago Slovenije v bržčas prelomnem tretjem nizu. "Tekma se je prevesila na našo stran z boljšimi servisi, nato pa je še bučna domača publika naredila svoje, tako da preprosto nismo smeli izgubiti te tekme. Želim si, da bi imeli čim manj nihanj v igri oziroma da bi prikazali tekočo odbojko od prve do zadnje točke," jasno poudarja 30-letni nosilec slovenske igre.

"Bila je izjemna, kot vedno. V ključnih trenutkih nas je ponesla do nekaj težko prigaranih točk, kar nam je kasneje - v zaključni fazi četrtega niza - omogočilo, da smo se malce bolj sprostili in začeli igrati našo prepoznavno odbojko. Do tedaj pa smo se kar namučili s kakovostnim tekmecem," Kozamernik ni skoparil s pohvalami na račun bučne domače publike, od nocojšnjega obračuna z izvrstno Bolgarijo pa pričakuje še težje delo.

"Nedvomno gre za še eno vrhunsko reprezentanco, ki igra zelo fizično odbojko. Če ne bomo zbrani od prve do zadnje točke, se nam ne piše dobro. Če želimo razmišljati o zmagi, moramo popraviti vse segmente odbojkarske igre," zaključuje Kozamernik. 

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odbojka liga narodov slovenska reprezentanca kanada bolgarija

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