Odbojka

Prihaja italijanski velikan, a oranžni zmaji upajo na enakovreden obračun

Ljubljana, 11. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Finale odbojkarskega finala med ACH Volley in Panvita Pomgrad

Slovenska odbojkarska zasedba ACH Volleyja bo v četrtek v Tivoliju gostila veliki Trentino in skušala podaljšati upe na uvrstitev v izločilne boje lige prvakov. Naloga bo zahtevna ne glede na to, ali bo v Ljubljani v dresu tekmecev nastopil eden najboljših odbojkarjev na svetu, Alessandro Michieletto. Prenos Kanal A in VOYO. Začnemo ob 19.50.

Igor Kolaković
Igor Kolaković
FOTO: Damjan Žibert

Vlogo favorita so domači odbojkarji enoglasno prisodili italijanskemu velikanu. Ta je v prvem krogu skupinskega dela s 3:0 v nizih, a nikakor zlahka, opravil z Ljubljančani. "Imajo velike igralce, kot so Michieletto, Sbertoli in Faure, ki so v ključnih trenutkih prve tekme tehtnico prevesili na svojo stran. Unovčili so bogate izkušnje, ki so po mojem mnenju presodile na prvi tekmi," se prvega dvoboja spominja trener ACH Volleyja Igor Kolaković.

Preberi še 'Imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili'

Črnogorski strateg je vseeno poudaril, da se tekma začne z izidom 0:0, ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani mreže. "Ne vemo, ali bo igral Michieletto, a na to se ne smemo zanašati. Moramo gledati nase in da bomo proti Trentinu igrali enakovredno tekmo," je dodal Kolaković.

Igor Kolaković in Tine Urnaut
Igor Kolaković in Tine Urnaut
FOTO: Aljoša Kravanja

Na lestvici skupine A je vodilni Ziraat iz Ankare, ki ima po štirih zmagah popoln izkupiček 12 točk. Sledi Trentino z osmimi točkami, ACH je zbral tri, eno pa francoski Tours. Položaj je zahteven, a s tem se vsaj trenutno v taboru oranžnih zmajev ne obremenjujejo. "Trenutno ne želim gledati na lestvico. Vemo le, da bi nam zmaga proti Trentinu prišla zelo prav, a moramo iti iz tekme v tekmo in na koncu videti, kaj nam bo to prineslo," se v kalkulacije ni želel spustiti črnogorski strokovnjak.

Do konca rednega dela sezone v Ligi prvakov bo nato le še en krog. V sredo, 18. februarja, bosta tekmi Tours - ACH in Trentino - Ziraat. V četrtfinale neposredno vodi prvo mesto v skupini, drugouvrščene ekipe in najboljša tretja pa bodo odigrale dodatne tekme. Ostale tretjeuvrščene zasedbe bodo evropsko sezono nadaljevale v pokalu Cev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka ach liga prvakov

