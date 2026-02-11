Prihaja italijanski velikan, a oranžni zmaji upajo na enakovreden obračun

Vlogo favorita so domači odbojkarji enoglasno prisodili italijanskemu velikanu. Ta je v prvem krogu skupinskega dela s 3:0 v nizih, a nikakor zlahka, opravil z Ljubljančani. " Imajo velike igralce, kot so Michieletto, Sbertoli in Faure, ki so v ključnih trenutkih prve tekme tehtnico prevesili na svojo stran. Unovčili so bogate izkušnje, ki so po mojem mnenju presodile na prvi tekmi, " se prvega dvoboja spominja trener ACH Volleyja Igor Kolaković .

Črnogorski strateg je vseeno poudaril, da se tekma začne z izidom 0:0, ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani mreže. " Ne vemo, ali bo igral Michieletto, a na to se ne smemo zanašati. Moramo gledati nase in da bomo proti Trentinu igrali enakovredno tekmo ," je dodal Kolaković.

Na lestvici skupine A je vodilni Ziraat iz Ankare, ki ima po štirih zmagah popoln izkupiček 12 točk. Sledi Trentino z osmimi točkami, ACH je zbral tri, eno pa francoski Tours. Položaj je zahteven, a s tem se vsaj trenutno v taboru oranžnih zmajev ne obremenjujejo. "Trenutno ne želim gledati na lestvico. Vemo le, da bi nam zmaga proti Trentinu prišla zelo prav, a moramo iti iz tekme v tekmo in na koncu videti, kaj nam bo to prineslo," se v kalkulacije ni želel spustiti črnogorski strokovnjak.

Do konca rednega dela sezone v Ligi prvakov bo nato le še en krog. V sredo, 18. februarja, bosta tekmi Tours - ACH in Trentino - Ziraat. V četrtfinale neposredno vodi prvo mesto v skupini, drugouvrščene ekipe in najboljša tretja pa bodo odigrale dodatne tekme. Ostale tretjeuvrščene zasedbe bodo evropsko sezono nadaljevale v pokalu Cev.