Prihodnost slovenske odbojkarske reprezentance je svetla

Prihodnost slovenske odbojkarske reprezentance je, sodeč po videnem na zaključnem turnirju Lige narodov, svetla. Medtem ko je večji del izbrane vrste do 12. avgusta na zasluženem oddihu, so izkušeni Tine Urnaut, Gregor Ropret in Alen Pajenk začeli s pripravami na svetovno prvenstvo. Slednji se je od reprezentance že poslovil, a ga je Fabio Soli uspel prepričati v povratek. Vprašanje je le, kdaj se bo vrnil tudi njegov reprezentančni sostanovalec Klemen Čebulj.