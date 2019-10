Priložnost za maščevanje: Slovenci za OI morda spet s Srbi

Ob slovenskih odbojkarjih in gostiteljih Nemcih bomo na turnirju v Berlinu spremljali še Srbe, Francoze, Belgijce, Bolgare, Nizozemce in Čehe, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

"Po izjemnih predstavah na pravkar zaključenem evropskem prvenstvu in še drugem srebrnem odličju v zadnjih štirih letih je pred našimi odbojkarji že nov cilj, nastop na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Tokiu 2020. Ta bo potekal med 5. in 10. januarjem v Berlinu, naši fantje pa so si udeležbo zagotovili po tem, ko je CEV objavila novo lestvico. Na njej vodijo Srbi, pred Rusi ter Poljaki in Francozi, ki si delijo tretje mesto, peti so Italijani, šesti Belgijci, Slovenci pa so na visokem sedmem mestu, kar je doslej tudi najvišja uvrstitev Slovenije v evropski razvrstitvi,"piše v sporočilu za javnost.

Le še eno evropsko mesto

Od evropskih reprezentanc so se na olimpijske igre že uvrstile Poljska, Rusija in Italija, za evropsko kvoto je na voljo le še eno mesto. V boj za nastop na olimpijskem turnirju v Tokiu se podajajo Srbija, Francija, Belgija, Slovenija, Bolgarija, Nizozemska, Češka in gostiteljica Nemčija. Pri ženskah sta na olimpijski turnir od evropskih reprezentanc uvrščeni Srbija in Rusija, za preostalo mesto se bodo borile Italija, Nizozemska, Turčija, Nemčija, Bolgarija, Poljska, Belgija in Hrvaška.

Slovenske odbojkarice, ki so letos drugič doslej nastopile na evropskem prvenstvu in osvojile končno 16. mesto med 24 reprezentancami, na evropski lestvici zasedajo 21. mesto. Prve so Srbkinje, druge Italijanke, tretje pa Nizozemke, še sporočajo z OZS.