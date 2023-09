Protest Odbojkarske zveze Slovenije zaradi zamenjave slovenske zastave s slovaško

Organizatorji so namreč na LED-panojih, LED-kocki in v uradnem biltenu tekmovanja namesto slovenske zastave uporabili slovaško.

"Ker to ni prvo takšno ravnanje organizatorjev največjih tekmovanj pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije, na OZS pričakujemo opravičilo organizatorjev, italijanske odbojkarske zveze in Evropske odbojkarske konfederacije, obenem pa od Evropske odbojkarske konfederacije zahtevamo, da poostri nadzor nad organizatorji tekmovanj in se tako v prihodnje izogne tovrstnim situacijam," so v izjavi za javnost zapisali pri slovenski odbojkarski zvezi.