Odbojkarji so se vrnili na zmagovalne tirnice in so še korak bližje Parizu

Slovenski odbojkarji so zaključili drugi turnir Lige narodov v Fukuoki. Po prvem porazu proti Japonski, ki jih je začasno pahnil na četrto mesto lestvice, se vzdušje ni posebej pokvarilo in varovanci selektorja Gheorgheja Cretuja so se hitro pobrali in dosegli gladko zmago proti Bolgariji (3:0) ter se še za korak približali uvrstitvi na olimpijke igre v Parizu. Na osmih tekmah so naši fantje zabeležili kar sedem zmag. Naslednji turnir bo v Stožicah, tekme pa bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

Slovenski odbojkarji so zelo pomemben obračun z Bolgari odigrali potem, ko so v petek s 3:2 odpravili Brazilce, v soboto pa po hudem boju z 1:3 izgubili z gostitelji Japonci. Bolgari, ki jih vodi Italijan Gianlorenzo Blengini, sicer niso neposredni tekmeci naših v boju za nastop na olimpijskih igrah v Parizu, a bi morebiten poraz naše izbrane vrste proti 19. reprezentanci sveta pomenil veliko izgubo točk, in sicer med 12,55 in 17,55.

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je tudi na tretjem zaporedne in skupno četrtem srečanju v Fukuoki na igrišče poslal podajalca Gregorja Ropreta, korektorja Tončka Šterna, sprejemalca Tineta Urnauta in Klemna Čebulja, srednja blokerja Alena Pajenka in Jana Kozmernika ter prostega igralca Janija Kovačiča. Začetek srečanja je minil v znamenju napadov z obeh strani mreže, ko je bil drugič uspešen Urnaut, so s 5:4 vodili Slovenci, a so nato Bolgari z blokom Grozdanova povedli s 6:5, po napaki Slovencev pa z 9:7. Čebulj je poskrbel, da se razlika v korist tekmecev ni povečala, so pa Blenginijevi varovanci z napadi Asparuhova še naprej narekovali ritem ter si nato prek Grozdanova zagotovili tri točke naskoka (13:10). Po še enem uspešnem napadu Urnauta in dveh napakah Bolgarov po močnih servisih Ropreta pa je bil izid na 13. točki spet poravnan.

Dobra obramba naših je Čebulju zagotovila protinapad za 14:13 in odmor na zahtevo bolgarske klopi. Urnautu je uspel as za 16:14, a je bil zatem dvakrat ob mreži uspešen Karjagin, po bloku Bolgarov, ki so si priigrali preobrat, je Cretu zahteval prekinitev. V napadih je bil znova prodoren Čebulj, Urnaut je našo vrsto spet popeljal v ospredje, na 20:19, Pajenk pa je prebil blok nasprotnikov za 21:20. Urnaut je vknjižil še pomemben blok za 22:20 in reakcijo Blenginija z odmorom, po katerem je Karjagin zaključil protinapad za izenačenje na 22:22. Cretu je svoje igralce poklical ob klop, borbeni Kovačič pa je poskrbel za protinapad, ki ga je zaključil Štern. Kozamernik je blokiral za 24:22, Urnaut pa je prelisičil blok Bolgarov za zmago s 25:23.

V drugem nizu so si Slovenci prek Čebulja in Šterna prvo vodstvo priigrali pri 3:2, nezaustavljivi slovenski korektor pa je obrambo Bolgarov prebil tudi z napadom za 5:4. Kozamernik je izkoristil protinapad in našo zasedbo pri 8:6 prvič pripeljal do dveh točk naskoka. Slovenci so v nadaljevanju točke nabirali prek Pajenka, Čebulja in tudi na račun napak Bolgarov na servisu ter sredi niza še vedno vodili z enako razliko (13:11).



Nekoliko slabši sprejem naših je Tatarov še izkoristil za izenačenje na 13:13, a je Kozamernik z asom za 16:14 kmalu zatem Blenginija prisilil v prekinitev. Po bloku Šterna in napaki Tatarova je bil italijanski strateg prisiljen še drugič poseči po odmoru, a sta mu sledila zaporedna bloka Pajenka in Čebulja za 20:14. Kozamernik je še naprej odlično serviral, Čebulj je s solo blokom zopet ustavil Dimitrova, Urnaut pa je z lepim napadom druge žoge iz druge linije zagotovil zaključno žogo pri 24:14. Zmago s 25:14 je našim s protinapadom prinesel Štern.

Po napadu Čebulja in asu Kozamernika so naši odbojkarji tretji niz odprli z vodstvom z 2:0 in s 4:2, Čebulj pa je dobro napadel še za 8:6 in tudi 9:7. Na drugi strani je z enako mero vračal predvsem Karjagin, Nikolov pa je z asom izenačil na 9:9. Ob mreži sta bila v naši zasedbi nato uspešna še Štern in Urnaut, napaka Karjagina je pomenila novo vodstvo Slovenije z dvema točkama (13:11), Blengini pa se je posledično odločil za odmor. Ropret je z asom razliko povišal na tri točke, na 15:12.

A zatem sta Asparuhov z napadom in Nikolov z dvema zaporednima asoma poskrbela za izenačenje na 17. točki. Pajenk je vknjižil blok za 19:17, bolgarska klop je takoj reagirala z odmorom, vendar pa to ni ustavilo Šterna, ki je v statistiko vpisal dva zaporedna asa za 21:17 ter dodal še napada za 22:18 in 23:19. Garkov je z napako na servisu Slovencem prvo zaključno žogo podaril pri 24:20, zmago s 25:21 pa z enako potezo Tatarov.

Slovenski odbojkarji so drugi turnir v Fukuoki zaključili z zmagami nad Turki, Brazilci in Bolgari ter z doslej edinim porazom, ki so jim ga zadali Japonci. S tem so si na široko odprli vrata za nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice VNL in predvsem do uvrstitve na olimpijske igre, ki pa jo bodo morali še potrditi.

O potnikih na olimpijski turnir bosta namreč dokončno odločila zadnja turnirja rednega dela Lige narodov, ki ju bomo med 18. in 23. junijem spremljali v Sloveniji in na Filipinih. V dvorano Stožice prihajajo vsi neposredni tekmeci Slovencev v boju za olimpijsko vozovnico, torej Argentinci, Kubanci, Italijani in Srbi, s katerimi se bodo naši fantje pomerili pred domačimi navijači. V Ljubljani se bodo za nove zmage borili še Poljaki in Turki. Izid, Fukuoka, Liga narodov, moški, 2. turnir:

Bolgarija – Slovenija 0:3 (23:25, 14:25, 21:25)