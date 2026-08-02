'Proti Japoncem ne smemo ponoviti istih napak'

Slovenija v polfinalu ni bila prava. Že uvod v obračun s po mnenju mnogih trenutno najboljšo reprezentanco na svetu je nakazal, da bodo varovanci selektorja Fabia Solija na zelo zahtevni preizkušnji.
Poljaki so bili preprosto boljši v vseh segmentih odbojkarske igre in tako odpravili slovenske odbojkarje brez izgubljenega niza. Danes imajo trikratni evropski podprvaki nov težko nalogo, in sicer se bodo kapetan Tine Urnaut in druščina skušali čim bolj enakovredno zoperstaviti vselej neugodnim Japoncem, ki so polfinalni obračun z Američani izgubili šele po petih nizih.
"Proti Poljakom nismo bili na želeni ravni. Če želimo biti oziroma ostati konkurenčni najboljšim reprezentancam na svetu, moramo pokazati bistveno več," je po polfinalnem porazu s Poljsko dejal razočarani slovenski selektor in nadaljeval: "Pešali smo v vseh segmentih igre. Tokrat resnično nismo bili pri stvari. Verjamem pa, da bodo fantje strnili vrste in proti Japonski zaigrali drugače."
Japonci so v polfinalu nudili izjemen odpor ameriški izbrani vrsti. Ta je do napredovanja v veliki finale prišla šele po osvojenem petem, zlatem nizu in se bo za naslov v elitni Ligi narodov pomerila s Poljsko.
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