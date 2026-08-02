Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

'Proti Japoncem ne smemo ponoviti istih napak'

Ningbo, 02. 08. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - Poljska

Slovenski odbojkarji so brez pravega odpora klonili v polfinalnem obračunu letošnje izvedbe Lige narodov proti poljski izbrani vrsti in se bodo danes (9.40) v kitajskem Ningboju za končno tretje mesto pomerili z neugodnimi Japonci. Selektor Fabio Soli verjame, da bodo njegovi varovanci pokazali drugačen obraz kot na dvoboju s Poljaki.

Slovenija v polfinalu ni bila prava. Že uvod v obračun s po mnenju mnogih trenutno najboljšo reprezentanco na svetu je nakazal, da bodo varovanci selektorja Fabia Solija na zelo zahtevni preizkušnji.

Poljaki so bili preprosto boljši v vseh segmentih odbojkarske igre in tako odpravili slovenske odbojkarje brez izgubljenega niza. Danes imajo trikratni evropski podprvaki nov težko nalogo, in sicer se bodo kapetan Tine Urnaut in druščina skušali čim bolj enakovredno zoperstaviti vselej neugodnim Japoncem, ki so polfinalni obračun z Američani izgubili šele po petih nizih.

Nik Mujanović je ena od gonilnih sil slovenske izbrane vrste.
Nik Mujanović je ena od gonilnih sil slovenske izbrane vrste.
FOTO: Volleyball World

"Proti Poljakom nismo bili na želeni ravni. Če želimo biti oziroma ostati konkurenčni najboljšim reprezentancam na svetu, moramo pokazati bistveno več," je po polfinalnem porazu s Poljsko dejal razočarani slovenski selektor in nadaljeval: "Pešali smo v vseh segmentih igre. Tokrat resnično nismo bili pri stvari. Verjamem pa, da bodo fantje strnili vrste in proti Japonski zaigrali drugače."

Japonci so v polfinalu nudili izjemen odpor ameriški izbrani vrsti. Ta je do napredovanja v veliki finale prišla šele po osvojenem petem, zlatem nizu in se bo za naslov v elitni Ligi narodov pomerila s Poljsko. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka liga narodov tekma za 3. mesto slovenska reprezentanca japonska

Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko

24ur.com Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko
24ur.com 'Ključen je bil zgrešen pristop'
24ur.com Prva ovira preskočena, a Zorman opozarja: Proti Poljakom bo vse drugače
24ur.com Tine Urnaut: Cilji morajo biti konkretni
24ur.com Najboljši čas za maščevanje: Japonci so Slovencem prizadejali edini poraz
24ur.com Southgate razočaran: Igra nam nikakor ne steče, proti Sloveniji nas čaka težka tekma
24ur.com 'Lahko bi bilo bolje, toda zmagi se ne gleda v zobe'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
zadovoljna
Portal
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
vizita
Portal
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
cekin
Portal
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
moskisvet
Portal
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
dominvrt
Portal
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
okusno
Portal
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881