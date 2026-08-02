'Proti Japoncem ne smemo ponoviti istih napak'

Slovenija v polfinalu ni bila prava. Že uvod v obračun s po mnenju mnogih trenutno najboljšo reprezentanco na svetu je nakazal, da bodo varovanci selektorja Fabia Solija na zelo zahtevni preizkušnji.

Poljaki so bili preprosto boljši v vseh segmentih odbojkarske igre in tako odpravili slovenske odbojkarje brez izgubljenega niza. Danes imajo trikratni evropski podprvaki nov težko nalogo, in sicer se bodo kapetan Tine Urnaut in druščina skušali čim bolj enakovredno zoperstaviti vselej neugodnim Japoncem, ki so polfinalni obračun z Američani izgubili šele po petih nizih.