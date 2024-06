Proti žilavim Kubancem brez popuščanja

Slovenski odbojkarji bodo drevi odigrali drugo tekmo turnirja elitne Lige narodov v ljubljanskih Stožicah. Na prvi so se veselili zmage proti Argentincem (3:0) in uvrstitve na olimpijske igre, na drugi pa bodo njihovi tekmeci vselej neugodni in prodorni Kubanci, ki se še borijo za olimpijsko vozovnico. Prenos odbojkarskega spektakla na Kanalu A. Z bogatim studijskim delom začnemo ob 20. uri.

Slovenski odbojkarji so po pomembni torkovi zmagi nad Argentino v sredo, ko tekme niso igrali, trenirali po nekoliko prilagojenem programu, selektor Gheorghe Cretu je namreč nosilcem igre po opravljenem fitnesu namenil počitek. Na drugi strani so se Kubanci na svoji prvi tekmi v dvorani Stožice pomerili s Srbi, neposrednimi tekmeci v boju za nastop na olimpijskih igrah. Obračun se je končal po petih nizih, potem ko so kubanski odbojkarji zapravili vodstvo z 2:0 in zmago prepustili tekmecem.

Slovenski odbojkarji odhajajo na OI v Pariz, a kljub temu ostajajo visoko motivirani na domačem turnirju Lige narodov. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

A prav zmaga proti Sloveniji, ki se je povzpela na četrto mesto svetovne lestvice, bi varovancem selektorja Jesusa Lopeza prinesla veliko število točk, najmanj deset in največ 15. Prav zato v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo tekmeci še kako nevarni.

"Čaka nas dobra tekma. Vemo, od kod nam pretijo največje nevarnosti. Vemo, da imajo odlične posameznike in odličen servis, če jim steče. Na servisu tako zelo pritiskajo, da delajo kar nekaj napak, saj ne morejo ves čas držati take ravni. Tudi mi bomo morali dobro servirati in nam bo zagotovo lažje. Na sprejemu pa bomo morali držati igro in dobro izkoriščati tudi napade iz neizdelanih položajev," je dejal slovenski prosti igralec Jani Kovačič.

Klemen Čebulj FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Srednji bloker Alen Pajenk pa je dodal: "Kubanci so zelo močni in skočni ter telesno zelo dobro pripravljeni. To pomeni, da bomo morali držati svojo igro in biti potrpežljivi. Ne bomo jim smeli dovoliti, da bi točke dosegali v serijah, vsekakor pa gremo v Stožice po novo zmago."

Slovenci, ki so po porazu Italijanov proti Poljakom prevzeli vodstvo v ligi in ga bodo poskušali zadržati, so se s Kubanci doslej merili dvakrat in jih obakrat premagali.

Liga narodov v Stožicah FOTO: OZS icon-expand