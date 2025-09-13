'Prve tekme so prinesle veliko presenečenj in med njimi nismo želeli biti mi'

Najizkušenejši član slovenske odbojkarske izbrane vrste na mundialu na Filipinih je 39-letni srednji bloker Alen Pajenk, ki je zadovoljen, da je s soigralci brez večjih težav prebil led uvodne tekme proti reprezentanci Čila.

"Dokler se nismo povsem sprostili, je tekmec še kolikor toliko držal korak z nami. Ampak kmalu se je pokazala razlika v kakovosti, tako da smo na koncu brez večjih težav preskočili uvodno oviro na svetovnem prvenstvu. Prve tekme so že prinesle veliko presenečenj in med njimi nismo želeli biti tudi mi," je po zmagi s 3:0 v nizih uvodoma dejal Pajenk in misli že usmeril k ponedeljkovemu obračunu s precej močnejšimi Bolgari.