Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

'Prve tekme so prinesle veliko presenečenj in med njimi nismo želeli biti mi'

Manila, 13. 09. 2025 18.58 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
4

Slovenski odbojkarji so pričakovano z zmago otvorili letošnje svetovno prvenstvo na Filipinih. Uvodni tekmec v predtekmovalni skupini E Čile je bil po meri, da se varovanci selektorja Fabia Solija ogrejejo na ustrezno delovno temperaturo pred precej zahtevnejšima obračunoma proti izbranima vrstama Bolgarije in Nemčije. Eden glavnih akterjev ni skrival zadovoljstva po lepi zmagi s 3:0 v nizih.

Najizkušenejši član slovenske odbojkarske izbrane vrste na mundialu na Filipinih je 39-letni srednji bloker Alen Pajenk, ki je zadovoljen, da je s soigralci brez večjih težav prebil led uvodne tekme proti reprezentanci Čila.

"Dokler se nismo povsem sprostili, je tekmec še kolikor toliko držal korak z nami. Ampak kmalu se je pokazala razlika v kakovosti, tako da smo na koncu brez večjih težav preskočili uvodno oviro na svetovnem prvenstvu. Prve tekme so že prinesle veliko presenečenj in med njimi nismo želeli biti tudi mi," je po zmagi s 3:0 v nizih uvodoma dejal Pajenk in misli že usmeril k ponedeljkovemu obračunu s precej močnejšimi Bolgari.

"Že v Ligi narodov so potrdili, da se počasi vračajo na pota stare slave. Nedvomno nas čaka precej težje delo kot proti Čilu. V naši igri je še precej rezerv in upam, da jih bomo uspeli aktivirati že v ponedeljek. Če odigramo tako kot znamo, potem se lahko nadejamo pozitivnih novic iz Manile. Verjamem v našo zasedbo, da je zmožna premagati odlične Bolgare," optimistično razmišlja povratnik v vrste ljubljanskega ACH Volleyja in dodaja:

"Na tekmi s Čilom smo preizkusili kar nekaj taktičnih različic, ki nam bodo v nadaljevanju SP-ja prišle še kako prav. Bolgarija je dobra reprezentanca, zmaga brez izgubljenega niza proti Nemčiji je prav tako veliko opozorilo za nas, kakšen tekmec nas čaka v ponedeljek. Verjamem pa, da z našo kakovostno igro lahko izničimo njihove najnevarnejše posameznike." 

odbojka svetovno prvenstvo slovenska reprezentanca alen pajenk čile odzivi
Naslednji članek

Slovenski odbojkarji rutinirano do uvodne zmage

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss-slo
13. 09. 2025 20.20
dresi so vam pa vsec ne ..kme..arji
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
13. 09. 2025 19.31
-1
Sem zato da izstopimo iz vseh teh prvenstev, evropskih , svetovnih. Itak je vse prirejeno, zakaj pustimo sodnikom da nas ponižujejo
ODGOVORI
1 2
bodočipartizan
13. 09. 2025 19.27
+3
Držimo pesti, gremo Slovenija!
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256