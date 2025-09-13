'Prve tekme so prinesle veliko presenečenj in med njimi nismo želeli biti mi'

Najizkušenejši član slovenske odbojkarske izbrane vrste na mundialu na Filipinih je 39-letni srednji bloker Alen Pajenk, ki je zadovoljen, da je s soigralci brez večjih težav prebil led uvodne tekme proti reprezentanci Čila.
"Dokler se nismo povsem sprostili, je tekmec še kolikor toliko držal korak z nami. Ampak kmalu se je pokazala razlika v kakovosti, tako da smo na koncu brez večjih težav preskočili uvodno oviro na svetovnem prvenstvu. Prve tekme so že prinesle veliko presenečenj in med njimi nismo želeli biti tudi mi," je po zmagi s 3:0 v nizih uvodoma dejal Pajenk in misli že usmeril k ponedeljkovemu obračunu s precej močnejšimi Bolgari.
"Že v Ligi narodov so potrdili, da se počasi vračajo na pota stare slave. Nedvomno nas čaka precej težje delo kot proti Čilu. V naši igri je še precej rezerv in upam, da jih bomo uspeli aktivirati že v ponedeljek. Če odigramo tako kot znamo, potem se lahko nadejamo pozitivnih novic iz Manile. Verjamem v našo zasedbo, da je zmožna premagati odlične Bolgare," optimistično razmišlja povratnik v vrste ljubljanskega ACH Volleyja in dodaja:
"Na tekmi s Čilom smo preizkusili kar nekaj taktičnih različic, ki nam bodo v nadaljevanju SP-ja prišle še kako prav. Bolgarija je dobra reprezentanca, zmaga brez izgubljenega niza proti Nemčiji je prav tako veliko opozorilo za nas, kakšen tekmec nas čaka v ponedeljek. Verjamem pa, da z našo kakovostno igro lahko izničimo njihove najnevarnejše posameznike."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.